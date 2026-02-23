ग्लोबल

ड्रग लॉर्ड एल मँचोचा एन्काउंटर! सर्वात मोठं कार्टेल लष्करी कारवाईत उद्ध्वस्त; मेक्सिकोत उसळला हिंसाचार

Mexico : रविवारी लष्कराने मोठी मोहिम राबवत जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेलचा लीडर, नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वंट्स, एल मँचोला ठार केलं. या कारवाईनंतर मेक्सिकोच्या रस्त्यावर मोठा हिंसाचार झाला.
मेक्सिकोत ड्रग लॉर्ड एल मँचो लष्करी कारवाईत ठार झाल्यानंतर हिंसाचार उसळला आहे. रविवारी लष्कराने मोठी मोहिम राबवत जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेलचा लीडर, नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वंट्स, एल मँचोला ठार केलं. यामुळे मेक्सिकोतील सर्वात मोठ्या कार्टेलला धक्का बसलाय. दरम्यान, या कारवाईनंतर मेक्सिकोच्या रस्त्यावर मोठा हिंसाचार झाला.

