ड्रग लॉर्ड एल मँचोचा एन्काउंटर! सर्वात मोठं कार्टेल लष्करी कारवाईत उद्ध्वस्त; मेक्सिकोत उसळला हिंसाचार

मेक्सिकोत ड्रग लॉर्ड एल मँचो लष्करी कारवाईत ठार झाल्यानंतर हिंसाचार उसळला आहे. रविवारी लष्कराने मोठी मोहिम राबवत जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेलचा लीडर, नेमेसियो रूबेन ओसेगुएरा सर्वंट्स, एल मँचोला ठार केलं. यामुळे मेक्सिकोतील सर्वात मोठ्या कार्टेलला धक्का बसलाय. दरम्यान, या कारवाईनंतर मेक्सिकोच्या रस्त्यावर मोठा हिंसाचार झाला..मेक्सिकेच्या संरक्षण खात्याकडून सांगण्यात आलं की, एल मँचो रविरारी जलिस्कोतील तपालपा इथं चकमकीत जखमी झाला होता. यानंतर त्याला मेक्सिको सिटी इथं रुग्णालयात नेत असताना मँचोचा मृत्यू झाला. मेक्सिको राज्य हे त्याच्या कार्टेलचं मुख्य ठाणं होतं. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर फेंटानिल आणि इतर ड्रग्जची इथूनच तस्करी केली जात असे..संतापजनक! खाजगी शाळेत १३ वर्षीय विद्यार्थिनीवर ५ शिक्षकांचा वर्षभर वारंवार अत्याचार, कुटुंबाला सांगताच...; काय घडलं?.ड्रग कार्टेलवर कारवाईवेळी लष्कराच्या सैनिकांवरही गोळीबार केला गेला. तर शूटआऊटमध्ये लष्कराने चौघांना ठार केलं. ओसेगुएरा सर्वंट्ससह आणखी तिघे जण जखमी झाले होते. त्यांचा उपचारावेळी मृत्यू झाला. तर दोघांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय गाड्या, रॉकेट लाँचर आणि इतर शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत..५९ वर्षीय एल मँचो जगातील सर्वात वॉन्टेड असणाऱ्या ड्रग्ज तस्करांपैकी एक होता. लष्करी कारवाईत तो जखमी झाला होता. हवाई मार्गे त्याला उपचारासाठी नेलं जात असताना त्याचा मृत्यू झाला. जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल हे गेल्या दशकभरातील मेक्सिकोतील मोठं गँग बनलं होतं. अंमली पदार्थांची तस्करी करणारं हे गँग होतं.