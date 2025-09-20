Vladimir Putin: पुतीन यांना शांतता नकोच आहे; ‘एमआय-६’च्या प्रमुखांचा दावा; युक्रेन मजबूत स्थितीत

इस्तंबूल : रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांना युक्रेनबरोबर शांतता चर्चा करण्याची इच्छा असल्याचा किंवा ते तसा प्रयत्न करत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे ब्रिटनच्या ‘एमआय-६’ या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख रिचर्ड मूर यांनी सांगितले. .पुतीन हे सर्वांना उगाचच खेळवत आहेत, अशीही टीका त्यांनी केली. येथील ब्रिटनच्या दूतावासात आयोजित एका कार्यक्रमात रिचर्ड मूर यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. ‘एमआय-६’च्या प्रमुखपदावर पाच वर्षे काम केल्यावर मूर हे या महिनाअखेरीस पद सोडणार असून त्यानंतर या संस्थेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे प्रथमच ब्लेसी मेट्रेवेली या महिला अधिकाऱ्याकडे जाणार आहेत. .पुतीन यांच्याबाबतचा अंदाज व्यक्त करताना मूर म्हणाले,‘‘पुतीन यांना सर्व गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे झालेल्या हव्या आहेत. मात्र, त्यांना ते शक्य होणार नाही. युक्रेनचा घास सहज घेता येईल, असे त्यांना वाटले होते..त्यांनी युक्रेनी नागरिकांना कमजोर समजण्याची चूक केली. रशियाच्या आक्रमणामुळे युक्रेनी नागरिकांची सार्वभौमत्वाची भावना आणखी बळकट झाली असून त्यांचा पाश्चिमात्य देशांकडील ओढा वाढला आहे. रशियाचा विजय क्रमप्राप्त आहे, असे पुतीन जगाला भासवत आहेत. मात्र, जगाची, आपल्या जनतेची आणि स्वत:शीही खोटे बोलत आहेत..Premium| Ukraine war: अलास्का परिषदेनंतर युक्रेन रशिया युद्ध थांबण्याच्या मार्गावर.’’ युक्रेनमधील युद्ध थांबविण्यासाठी अनेक देश प्रयत्न करत असताना पुतीन हे या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत असल्याचे दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना शांतता नकोच आहे, असा दावा मूर यांनी केला. उपलब्ध माहिती पाहता, पुतीन हे शांततेसाठी प्रयत्न करत असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असे मूर म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.