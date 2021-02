मियाँ खलिफाचं पुन्हा ट्विट; सरकारला अप्रत्यक्षपणे म्हटली 'फॅसिस्ट'

Mia Khalifa : भारतातील शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवणाऱ्या मियाँ खलिफा हिनं ट्विटरच्या माध्यमातून आणखी एक व्हिडिओ शेअर करत आपली भूमिका मांडलीय. या व्हिडिओच्या माध्यमातून तिच्यावर टीका करणाऱ्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न तिनं केलंय. शेतकऱ्यांना पाठिंब्यावर आपण ठाम असल्याचं यातून तिनं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलंय. #FarmersProtests या हॅश टॅग खाली तिनं हा व्हिडिओ शेअर केलाय. मियाँ खलिफा एकेकाळी पॉर्न स्टार होती. मात्र, त्या इंडस्ट्रिला सोडून देत ती सध्या सामान्य जीवन जगत आहे. जेवणाच्या ताटाचा फोटो शेअर करताना मियाँनं, Shoutout to the farmers असं म्हटलंय.

तिघीही भूमिकेवर ठाम

अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि मियाँ खलिफा यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनावर आवाज उठवल्यानंतर देशात सोशल मीडियावर विरोधाचं वादळ उठलं होतं. या तिघींना सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. हा देशातील अंतर्गत प्रश्न असून, तुम्ही यात लक्ष घालू नका, अशा आशयाचा सल्ला या तिघींना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देण्यात आला. सोशल मीडियावर देशभरातील अनेक सेलिब्रिटिंनी आवाज उठवत, या तिघींना प्रत्युत्तर दिलं. पण, तिघींनी पुन्हा पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट करून, त्यावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलंय.

Thank you @rupikaur_ for this beautifully harvested feast, and thank you @theJagmeetSingh for the Gulab!!! I’m always worried I’ll get too full for dessert, so I eat it during a meal. You know what they say, one Gulab a day keeps the fascism away! #FarmersProtests pic.twitter.com/22DUz2IPFQ

— Mia K. (@miakhalifa) February 7, 2021