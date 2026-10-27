Microsoft News: मायक्रोसॉफ्टचा धक्कादायक निर्णय! तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर; १ डिसेंबरपर्यंत...

New Delhi: जगभरात दबदबा असलेल्या मायक्रेसॉफ्टच्या बातमीने मंगळवारी सकाळी भारतातील आयटी क्षेत्रात एकच खळबळ उडवून दिली. बदलत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने मोठी कर्मचारी कपात करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरवात केली असून, त्याचा पहिला फटका भारताबरोबर अमेरिका, ब्रिटन ऑणि कॅनडामधील मायक्रोसॉफ्टच्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. या चार देशांतील कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर जाहीर केली असून, त्यासाठी सुमारे ६० हजार कर्मचारी पात्र ठरू शकतात असे कंपनीने म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Premium|AI ला काय करू द्यायचे आणि काय करू नाही.? ते आता माणसाच्याही हाताबाहेर चाललं आहे का, जगभरातून AI वेग कमी करण्याची मागणी का केली जात आहे? .जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मायक्रोसॉफ्टने कर्मचारी धोरणाबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. कंपनीने भारतासह अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडा या चार देशांतील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छेने कंपनी सोडण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी जगभरातील सुमारे ६० हजार कर्मचारी पात्र ठरू शकतात. मात्र, या सर्व कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडावी लागणार नसून, इच्छुक आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदतीसह कंपनीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. भारतातील पात्र कर्मचाऱ्यांना ऑफर स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी १ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याचे समजते..Apple चा मोठा निर्णय! एका ग्राहकाला दोनपेक्षा जास्त iPhone खरेदी करता येणार नाहीत; भारत आणि अमेरिकेत नियम लागू.कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार संधी?मायक्रोसॉफ्टच्या मुख्य मनुष्यबळ अधिकारी एमी कोलमन यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशात याबाबतची माहिती दिली आहे. कंपनीतील अंतर्गत श्रेणीनुसार लेव्हल ७० आणि त्याखालील पात्र कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. मात्र, ही योजना कंपनीतील सर्व विभागांसाठी लागू नाही. संबंधित विभागांच्या व्यावसायिक गरजा आणि मनुष्यबळाच्या आवश्यकतेनुसार पात्रता निश्चित केली जाणार आहे..एआय एक्सपिरियन्सेस, कोपायलट, फायनान्स, ह्युमन रिसोर्सेस, एक्सबॉक्स आणि विंडोज प्लस डिव्हाइसेस यासारख्या विभागांतील काही पात्र कर्मचाऱ्यांचा या योजनेत समावेश आहे. दुसरीकडे, मार्केटिंग, कमर्शियल बिझनेस आणि सिक्युरिटी या विभागांना योजनेतून वगळण्यात आल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे..किती आर्थिक मदत मिळणार?स्वेच्छेने कंपनी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत आणि करिअर नियोजनासाठी मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या पॅकेजच्या अटी पात्र कर्मचाऱ्यांना ई-मेलद्वारे कळविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नेमकी किती रक्कम मिळेल आणि अन्य लाभ काय असतील याची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याला स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. .एआयवरील गुंतवणुकीचा परिणाम?मायक्रोसॉफ्टने एआय तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर्स आणि क्लाउड पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू ठेवली आहे. कंपनीच्या वाढत्या तंत्रज्ञानविषयक गरजा आणि खर्चाचे व्यवस्थापन यांचा समतोल साधण्याच्या प्रयत्नांचा हा निर्णय एक भाग मानला जात आहे. मात्र, कंपनीने ही योजना जाहीर करताना सर्व कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचे उद्दिष्ट घोषित केलेले नाही..अमेरिकेतील ऑफरनुसार, पात्रतेनुसार कर्मचाऱ्यांना ३९ आठवड्यांपर्यंतच्या मूळ वेतनाइतकी भरपाई, तर काही वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांच्या वेतनाइतके पॅकेज मिळू शकते. याशिवाय पात्र कर्मचाऱ्यांना शेअर्सचे लाभ, आरोग्य विमा आणि करिअर नियोजनासाठी मदत मिळू शकते; ऑफर स्वीकारणाऱ्यांची सेवा वर्षअखेरीस संपविण्यात येऊ शकते. ऑफर नाकारल्यास लगेचच नोकरी जाणार नसली तरी भविष्यातील कर्मचारी कपातीपासून संरक्षणाची हमीही देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.