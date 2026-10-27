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Microsoft News: मायक्रोसॉफ्टचा धक्कादायक निर्णय! तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर; १ डिसेंबरपर्यंत...

Microsoft Voluntary Exit Offer To 60,000 Employees: भारतासह चार देशांतील कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर दिली असून, त्यासाठी सुमारे ६० हजार कर्मचारी पात्र ठरू शकतात असे कंपनीने म्हटले आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Microsoft Voluntary Exit Offer To 60,000 Employees

Microsoft Voluntary Exit Offer To 60,000 Employees

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: जगभरात दबदबा असलेल्या मायक्रेसॉफ्टच्या बातमीने मंगळवारी सकाळी भारतातील आयटी क्षेत्रात एकच खळबळ उडवून दिली. बदलत्या गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने मोठी कर्मचारी कपात करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरवात केली असून, त्याचा पहिला फटका भारताबरोबर अमेरिका, ब्रिटन ऑणि कॅनडामधील मायक्रोसॉफ्टच्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. या चार देशांतील कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने स्वेच्छानिवृत्तीची ऑफर जाहीर केली असून, त्यासाठी सुमारे ६० हजार कर्मचारी पात्र ठरू शकतात असे कंपनीने म्हटले आहे.

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