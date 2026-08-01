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Middle East War: 'मिडल ईस्ट सोडा'; अमेरिकेचा नागरिकांना तातडीने प्रदेश सोडण्याचा इशारा, मिडल ईस्टमध्ये पुन्हा संघर्षाचा धोका?

Middle East security alert latest: मध्यपूर्वेतील अमेरिकी नागरिकांनी परिस्थिती बिघडल्यास तो प्रदेश सोडण्याचा विचार करावा किंवा तात्काळ निघून जाण्यास तयार राहावे, असे सुरक्षा सूचनेत म्हटले आहे.
Middle East Crisis

Middle East Crisis

ESakal

Vrushal Karmarkar
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मध्य पूर्वेत सतत वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने मध्य पूर्वेकडील अनेक देशांमधील आपल्या दूतावासांमार्फत अमेरिकन नागरिकांसाठी सुरक्षाविषयक सूचना जारी केल्या आहेत. जॉर्डनची राजधानी अम्मान, इस्रायलमधील जेरुसलेम आणि इराकची राजधानी बगदाद येथील अमेरिकन दूतावासांनी नागरिकांना संभाव्य तणाववाढीच्या शक्यतेने सतर्क राहण्याचा आणि गरज भासल्यास तात्काळ प्रदेश सोडण्यास तयार राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

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