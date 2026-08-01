Middle East War: 'मिडल ईस्ट सोडा'; अमेरिकेचा नागरिकांना तातडीने प्रदेश सोडण्याचा इशारा, मिडल ईस्टमध्ये पुन्हा संघर्षाचा धोका?

मध्य पूर्वेत सतत वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने मध्य पूर्वेकडील अनेक देशांमधील आपल्या दूतावासांमार्फत अमेरिकन नागरिकांसाठी सुरक्षाविषयक सूचना जारी केल्या आहेत. जॉर्डनची राजधानी अम्मान, इस्रायलमधील जेरुसलेम आणि इराकची राजधानी बगदाद येथील अमेरिकन दूतावासांनी नागरिकांना संभाव्य तणाववाढीच्या शक्यतेने सतर्क राहण्याचा आणि गरज भासल्यास तात्काळ प्रदेश सोडण्यास तयार राहण्याचा सल्ला दिला आहे..सुरक्षा इशाऱ्यात म्हटले आहे की, मध्य पूर्वेतील अमेरिकी नागरिकांनी परिस्थिती बिघडल्यास तो प्रदेश सोडण्याचा विचार करावा किंवा तात्काळ निघून जाण्यास तयार राहावे. अमेरिकी दूतावासाने नागरिकांना त्यांच्या विमान प्रवासाची माहिती नियमितपणे तपासण्याचे आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या सुरक्षा सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. .100 मुलांचा बाप! रशियाकडून दहशतवादाला मदत केल्याचा आरोप; आजही 15 कोटी भारतीय वापरतात त्याचे अॅप, नेमकं प्रकरण काय?.या सतर्कतेच्या सूचनेत म्हटले आहे की, या प्रदेशातील अमेरिकी नागरिकांनी अधिक दक्षता बाळगावी, कारण विमान उड्डाणे रद्द होणे, वेळोवेळी हवाई क्षेत्र बंद होणे आणि प्रवासात मोठा व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. जॉर्डनमधील अमेरिकी नागरिकांना, ज्या अमेरिकी लष्करी तळांवर अलीकडेच इराणी क्षेपणास्त्र हल्ले झाले होते, त्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या अमेरिकन नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या बॉम्ब आश्रयस्थानाची माहिती आगाऊ मिळवून ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.."इराणच्या राजवटीचे वर्तन अभूतपूर्व आहे. अलिकडच्या दिवसांत, त्यांनी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय किंवा चिथावणीशिवाय प्रदेशातील विविध भागांवर हल्ले केले आहेत आणि इजिप्तसारख्या पूर्वी लक्ष्य न केलेल्या भागांपर्यंत आपल्या हल्ल्यांचा विस्तार केला आहे," असे जेरुसलेममधील अमेरिकी दूतावासाने आपल्या सतर्कतेच्या संदेशात म्हटले आहे. बुधवारी, इजिप्तच्या बंदरात नांगरलेल्या अमेरिकेच्या मालकीच्या एका गॅस जहाजावर ड्रोनने हल्ला केला, ज्यामुळे आग लागली. .इजिप्त या घटनेची चौकशी करत आहे, परंतु अद्याप कोणत्याही संघटनेवर किंवा देशावर या हल्ल्याचा आरोप लावण्यात आलेला नाही. दरम्यान, इराणच्या लष्कराने अमेरिकेवर या प्रदेशात तणाव वाढवल्याचा आरोप केला आहे. इराणच्या लष्कराने इशारा दिला आहे की, जो कोणताही देश आक्रमक आणि गुन्हेगार अमेरिकेसाठी ढाल म्हणून काम करेल, तो युद्धाच्या ज्वाळांमध्ये होरपळून जाईल..रशियन तेल खरेदी करणाऱ्यांवर अमेरिकेकडून शंभर टक्के टॅरिफ; ट्रम्प यांच्या प्लॅनवर भारताची पहिली प्रतिक्रिया.या आठवड्यात, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावात काही काळ शांतता राहिल्यानंतर रात्रीचे हल्ले पुन्हा सुरू झाले. शुक्रवार आणि शनिवारच्या रात्री कोणत्याही नवीन हल्ल्यांची नोंद झाली नाही. मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या युद्धाची सुरुवात २८ फेब्रुवारी रोजी झाली, जेव्हा अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले. इराणने संपूर्ण प्रदेशात क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांनी प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात दीर्घकाळ तणाव निर्माण झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.