PM Narendra Modi : मानवतेसमोर अद्यापही दहशतवादाचे आव्हान; पंतप्रधान मोदींचे ‘एससीओ’मध्ये प्रतिपादन

तिआनजिन : ‘‘पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हा केवळ भारताच्या आत्म्यावर झालेला हल्ला नव्हता, तर मानवतेवर विश्वास असणाऱ्या सर्व देशांना मिळालेले खुले आव्हान होते. त्यामुळेच अशा वृत्तीचा बीमोड करणे आवश्यक असून दहशतवादाशी लढताना दुटप्पी धोरण राबविणे घातक आहे,’’ असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. शांघाय सहकार्य परिषदेत बोलताना मोदी यांनी, ‘दहशतवादाला काही देशांनी खुला पाठिंबा देणे आपल्याला मान्य आहे का?’ असा सवालही विचारला. .चीनमधील तिआनजिन शहरात ‘एससीओ’ची परिषद झाली. या परिषदेला यजमान चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्यासह संघटनेतील इतर सदस्य देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. या सर्वांसमोर बोलताना मोदी यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भर दिला. मोदी म्हणाले,‘‘दहशतवादाविरोधातील लढा म्हणजे मानवतेप्रती आपल्या सर्वांचे असलेले कर्तव्यच आहे. दहशतवादाबाबत दुटप्पी धोरण अमान्य असल्याचे आपण सर्वांनी जाहीर करणे आवश्यक आहे. .दहशतवाद, मग तो कोणत्याही स्वरूपातील व रंगातील असो, त्याला एकत्रित विरोध व्हायलाच हवा. मानवता जपण्यासाठी आपल्याला ही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. दहशतवादामुळे अगणित मातांनी त्यांच्या मुलांना गमावले आहे, अगणित मुले अनाथ झाली आहेत. पहलगाम हल्ल्यावेळी आम्ही हे अनुभवले. हा केवळ भारतावर झालेला हल्ला नव्हता, तर त्याने मानवतेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येक देशाला आव्हान दिले आहे.’’ काही देश दहशतवादाला खुला पाठिंबा देतात, हे आपल्याला मान्य आहे का?, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो, असेही मोदी यांनी म्हणाले. पहलगाम हल्ल्यानंतर पाठिंबा दिलेल्या सर्व देशांचे मोदींनी आभार मानले..‘एससीओ’बाबत दृष्टिकोनशांघाय सहकार्य संघटनेच्या ‘एससीओ’ या इंग्रजी लघुरूपाकडे भारत नव्या दृष्टीने पाहात असल्याचे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ‘‘एस- सिक्युरिटी (सुरक्षा), सी- कनेक्टिव्हिटी (संपर्क) आणि ओ- ऑपॉर्च्युनिटी (संधी) असा याचा नवा अर्थ आहे. हे तिन्ही घटक कोणत्याही देशाच्या विकासाचे आधारस्तंभ असतात. मात्र, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि कट्टरतावाद हे मार्गातील अडथळे आहेत. हे अडथळे दूर केल्याशिवाय कोणत्याही देशाला सुरक्षित वाटणार नाही. ‘एससीओ’च्या अखत्यारीत असलेल्या एका सांस्कृतिक चर्चा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मोदींनी ठेवला. या नव्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आपण आपल्या प्राचीन संस्कृती, कला, साहित्य आणि परंपरांना जागतिक व्यासपीठावर आणू शकतो, असे मोदींनी सुचविले. ही परिषद आटोपून मोदी मायदेशी रवाना झाले..मोदींच्या भूमिकेला दुजोरा‘एससीओ’ने परिषदेच्या समारोपावेळी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ठरावामध्ये पहलगाम हल्ल्याचा कठोर शब्दांत निषेध करतानाच दहशतवादाबाबत दुटप्पी भूमिका न घेण्याच्या भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त केला. या ठरावामध्ये गाझा पट्टीमधील इस्राईलच्या हल्ल्यांचाही निषेध करण्यात आला. तसेच, प्रादेशिक सुरक्षिततेला महत्त्व देताना दहशतवाद हे मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.