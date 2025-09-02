ग्लोबल

PM Narendra Modi : मानवतेसमोर अद्यापही दहशतवादाचे आव्हान; पंतप्रधान मोदींचे ‘एससीओ’मध्ये प्रतिपादन

Narendra Modi At SCO : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय सहकार्य परिषदेत पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख करत दहशतवादाविरोधात दुटप्पी धोरणांना विरोध केला आणि मानवतेच्या रक्षणासाठी एकत्रित लढण्याचे आवाहन केले.
PM Narendra Modi
PM Narendra ModiSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तिआनजिन : ‘‘पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हा केवळ भारताच्या आत्म्यावर झालेला हल्ला नव्हता, तर मानवतेवर विश्‍वास असणाऱ्या सर्व देशांना मिळालेले खुले आव्हान होते. त्यामुळेच अशा वृत्तीचा बीमोड करणे आवश्‍यक असून दहशतवादाशी लढताना दुटप्पी धोरण राबविणे घातक आहे,’’ असे ठाम प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. शांघाय सहकार्य परिषदेत बोलताना मोदी यांनी, ‘दहशतवादाला काही देशांनी खुला पाठिंबा देणे आपल्याला मान्य आहे का?’ असा सवालही विचारला.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Modi Government
Modi Cabinate
SCO summit
Narendra Modi speech on terrorism
global fight against terrorism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com