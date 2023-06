By

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यामध्ये फोनवरुन चर्चा झाल्याचं वृत्त आहे. पुतिन यांनी मोदींना फोन करुन विविध विषयांवर चर्चा केल्याचं पुतिन यांच्या निवासस्थान कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. (Modi Putin telephonic talk there was a discussion on important bilateral topics)

महत्वाची वेळ साधली

पुतिन यांचा फोन अशा वेळेस आला आहे जेव्हा PM मोदी नुकतेच अमेरिकेच्या दौऱ्यावरुन देशात परतले आहेत. रशिया आणि अमेरिकेमध्ये देखील तणावाचं वातावरण असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या दोन नेत्यांमधील फोनवरील संभाषणावरुन विविध तर्क वितर्क वर्तवले जात आहेत. यापूर्वी पुतिन यांनी गुरुवारी एका कार्यक्रमात भारत-रशिया द्विपक्षीय संबंधांवर मोकळेपणानं भाष्य केलं होतं. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं खूपच कौतुक केलं होतं.

कोणत्या विषयावर झाली चर्चा?

मोदी आणि पुतिन यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये युक्रेन युद्ध आणि वॅगनरच्या बंडाच्या मुद्यावर चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. क्रेमलिन यांनी सांगितलं की, २४ जूनच्या घटनांबाबत PM मोदींनी रशियातील कायदा-सुव्यवस्था, देशातील स्थिरता आणि रशियन नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी रशियानं उचललेल्या पावलांचं समर्थन केलं होतं.

दरम्यान, द्विपक्षीय सहकार्यावर चर्चा करताना दोघांनी महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा केली. दोघांनी २०२२ आणि यंदाच्या तिमाहीत दोन्ही देशांमधील व्यापार वृद्धीवर समाधान व्यक्त केलं. शांघाई सहकार्य संघटन आणि जी २० याच्यासोबत ब्रिक्सच्या प्रारुपाबाबतही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. याशिवाय पंतप्रधान मोदींनी आपल्या अमेरिकेच्या दौऱ्याबाबतही पुतिन यांच्यासोबत चर्चा केली.