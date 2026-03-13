Mojtaba Khamenei : इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई कोमात ? पाय कापल्याच्या दाव्याने खळबळ

इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांच्याबाबतचे गूढ अधिकच वाढले आहे. त्यांच्याबद्दल विविध दावे केले जात आहेत. त्यांचे कथित नवीन फोटो 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून फेरफार केलेली आहेत, असे आरोप समोर आले आहेत; आणि आता पाश्चात्य प्रसारमाध्यमांमध्ये त्यांच्या आरोग्याविषयी अत्यंत खळबळजनक दावे केले जात आहेत. सध्या ते कोमामध्ये आहेत आणि त्यांचा एक पाय कापावा लागला असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान मोजतबा अजूनही जिवंत आहेत, परंतु त्यांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत, असा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केला आहे..हे सर्व कथितरित्या २८ फेब्रुवारी रोजी इराणावर झालेल्या एका हवाई हल्ल्यानंतर घडले; या हल्ल्यात त्यांचे वडील इराणचे माजी सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली खामेनई हे ठार झाले होते. या घटनेच्या अवघ्या पाच दिवस आधीच सर्वोच्च नेतेपदाची सूत्रे हाती घेतलेले मोजतबा, या घटनेनंतर सार्वजनिकरित्या कोठेही दिसलेले नाहीत. दरम्यान, तेहरानमधील एका सूत्राने असा दावा केला आहे की, त्यांच्या यकृतालाही किंवा त्यांच्या पोटाच्या भागात गंभीर इजा झाली आहे..पाय,पोट, यकृताला गंभीर दुखापतब्रिटिश वृत्तपत्र 'द सन'ने असा दावा केला आहे की, ५६ वर्षीय मोजतबा खामेनेई हे अत्यंत गंभीररित्या जखमी झाले आहेत; ते कोमामध्ये असल्याचे सांगितले जात असून, त्यांचा एक पाय कापावा लागला आहे.पोट आणि यकृतालाही गंभीर दुखापती झाल्याचे म्हटले जात असून, त्यांची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. पण, या दाव्यांची अद्याप कोणत्याही स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे पडताळणी झालेली नाही..Ali Khamenei: खामेनेई जिवंत? परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दाव्याने जगभरात खळबळ; अजूनही पार्थिवावर अंत्यसंस्कार का झाले नाहीत?.या वृत्तानुसार, मोजतबा सध्या तेहरानमधील 'सिना युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल'च्या अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल आहेत. रुग्णालयाचा एक विशिष्ट भाग कडेकोट बंदोबस्तात सील करण्यात आला आहे, असा आरोप केला जात आहे. आपल्या सूत्रांचा हवाला देत, या वृत्तपत्राने पुढे असा दावा केला आहे की, इराणाचे आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, मोहम्मद रजा जफरघंदी, हे स्वतः त्यांच्या वैद्यकीय उपचारांवर देखरेख करत आहेत. .दरम्यान, मोजतबा यांच्या संदर्भात, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, इराणाचे नवीन सर्वोच्च नेते अजूनही "कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात" जिवंत आहेत; जरी इराणामध्ये युद्ध भडकल्यानंतर पदभार स्वीकारल्यापासून ते सार्वजनिकरित्या कोठेही दिसलेले नसले, तरीही. "मला वाटते की तो कदाचित जिवंत आहे. मला वाटते की ते जखमी झाला होते; ते कदाचित कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात जिवंत असावेत.".असा तर्क वर्तवला जात आहे की, २८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हल्ल्यात मोजतबा खामेनेई कदाचित जखमी झाला असावेत या घटनेत त्याचे वडील आणि माजी सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.पण या संदर्भात इराणी सरकारने कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.