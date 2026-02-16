Muhammad Yunus Resigns : मुहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या मुख्य सल्लागारपदाचा दिला राजीनामा!

Muhammad Yunus resignation from Bangladesh interim government : बांगलादेशचे अंतरिम नेते मुहम्मद युनूस यांनी सोमवारी सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला आणि निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता सोपवली. यावेळी युनूस म्हणाले, "आज अंतरिम सरकार पायउतार होत आहे, परंतु लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्कांची प्रक्रिया थांबवता कामा नये."
ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीनाचे सरकार पडल्यानंतर युनूस काळजीवाहू नेते बनले. तेव्हापासून, त्यांनी बांगलादेशचे "मुख्य सल्लागार" म्हणून नेतृत्व केले आहे आणि गेल्या आठवड्यातील निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) आणि त्यांचे नेते तारिक रहमान यांना प्रचंड विजय मिळाल्याबद्दल अभिनंदन केल्यानंतर आता ते सत्ता सोपवत आहेत.
तारिक रहमान बांगलादेशचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील. युनूस पुढे म्हणाले, "आम्ही शून्यापासून सुरुवात केली नाही; आम्ही एका तुटीपासून सुरुवात केली. अवशेष साफ करून, आम्ही संस्थांची पुनर्बांधणी केली आणि सुधारणांची दिशा निश्चित केली."
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.