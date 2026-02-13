Bangladesh PM salary: भारत VS बांगलादेश PM! कोण घेतो जास्त पगार? कुणाला मिळतात ‘राजेशाही’ सुविधा? सत्य जाणून घ्या...

बांगलादेशात सुरू असलेल्या १३ व्या संसदीय निवडणुकांच्या मतमोजणीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत घोषणा होण्याची प्रतीक्षा असली तरी, पक्षाने ३०० पैकी २०० हून अधिक जागांवर आघाडी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बीएनपीचे प्रमुख नेते तारिक रहमान देशाचे पुढील पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी ढाका-१७ आणि बोगरा-६ या दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली असून, यामुळे त्यांचा सर्वोच्च पदावरील दावा अधिक मजबूत झाला आहे..बांगलादेशच्या राजकीय वातावरणात बदलाची हवाया निवडणुकीच्या निकालांमुळे बांगलादेशच्या राजकीय वातावरणात बदलाची हवा वाहू लागली आहे. आता चर्चा सुरू झाली आहे ती म्हणजे नव्या पंतप्रधानांच्या वेतन आणि लाभांबाबत. बांगलादेशातील पंतप्रधानांचे वेतन आणि विशेषाधिकार हे पंतप्रधान (मोबदला आणि विशेषाधिकार) कायदा, २०१६ अंतर्गत निर्धारित केले जातात. या कायद्याने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, संसदेचे सभापती, कायदेकर्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांच्यासारख्या संवैधानिक पदाधिकाऱ्यांच्या आर्थिक तरतुदी नियंत्रित केल्या आहेत..दरमहा १ लाख १५ हजार इतके वेतनसध्याच्या नियमांनुसार, बांगलादेशच्या पंतप्रधानांना दरमहा १ लाख १५ हजार इतके वेतन मिळते, जे भारतीय रुपयांत सुमारे ८५ हजार १२० इतके होते. यापूर्वी, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या काळात या कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी हे वेतन ५८ हजार ६०० (सुमारे ४३ हजार ३७४ रुपये) इतके होते. मात्र, हे वेतन केवळ मूलभूत रक्कम आहे; याबरोबरच विविध भत्ते आणि सुविधा मिळतात, ज्यामुळे एकूण मासिक उत्पन्न ३ लाख ५ हजार किंवा त्याहून अधिक होते. काही अहवालांनुसार, हे सुमारे २ हजार ५०० अमेरिकी डॉलर्स इतके असते.भारतीय पंतप्रधानांच्या वेतनाशी तुलना केल्यास, ते दरमहा १ लाख ६६ हजार रुपये इतके असते. याबरोबरच त्यांना वैयक्तिक कर्मचारी, विशेष संरक्षण गट (एसपीजी) द्वारे सुरक्षा, एअर इंडिया वन नावाने ओळखले जाणारे खास विमान आणि अधिकृत निवासस्थान अशा अतिरिक्त सुविधा मिळतात. यामुळे भारतीय पंतप्रधानांचे एकूण लाभ बांगलादेशच्या तुलनेत अधिक विस्तृत दिसतात..Mumbai Fire: मुंबईत थरार! ४५ मजली भव्य इमारतीत भीषण आग, काही मिनिटांत खळबळ! व्हिडिओ व्हायरल.वाहतुकीसाठी सरकारी वाहनबांगलादेशात पंतप्रधानांना मिळणाऱ्या लाभांमध्ये अधिकृत निवासस्थानाचा समावेश आहे. हे सरकारी निवास असते, ज्याची देखभाल, सुरक्षा, फर्निचर आणि इतर व्यवस्था सरकारच्या खर्चाने केली जाते. वाहतुकीसाठी सरकारी वाहन उपलब्ध असते, जे केवळ अधिकृत वापरासाठीच नव्हे तर कुटुंबीय आणि वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांसाठीही दिले जाते. सर्व संबंधित खर्च सरकारकडून उचलले जातात. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दौर्यांसाठी प्रवास भत्ता मिळतो, तर हवाई प्रवासासाठी वार्षिक विमा कवच सरकारी निधीतून पुरवले जाते.आरोग्यसेवेच्या बाबतीत, पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशातील कोणत्याही सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात विनामूल्य उपचार घेण्याचा हक्क आहे. डॉक्टरांच्या शिफारशीवर आधारित परदेशातील उपचारांसाठीही सरकारी खर्चाची व्यवस्था केली जाते. याशिवाय, वैयक्तिक आणि घरगुती कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असतो. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर खर्च सरकार करते..वार्षिक १ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदानसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, विशेष सुरक्षा दल (एसएसएफ) पंतप्रधानांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेते. हे दल देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासात सतत सुरक्षा सुनिश्चित करते. याबरोबरच, पंतप्रधानांना वार्षिक १ कोटी ५० लाख रुपयांचे विवेकाधीन अनुदान मिळते, जे विहित नियमांनुसार वापरले जाऊ शकते.२०२६ च्या बांगलादेश पंतप्रधान सुविधा फ्रेमवर्कनुसार, पदाधिकाऱ्यांना केवळ निश्चित वेतनच नव्हे तर गृहनिर्माण, सुरक्षा, आरोग्यसेवा, वाहतूक आणि प्रशासकीय सहाय्य यासारख्या क्षेत्रांत व्यापक समर्थन मिळते. हे सर्व लाभ अधिकृत कर्तव्ये यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतात..Imran Khan Jail Torture : इम्रान खान यांचा तुरुंगात छळ सुरू ; एक डोळा पूर्णपणे निकामी होण्याच्या मार्गावर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.