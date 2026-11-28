Moe Bye: म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धाची भीषणता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. विस्थापितांच्या छावणीत राहणाऱ्या एका जोडप्याच्या लग्नाची तयारी सुरू असलेल्या घरावर लष्कराने आज हवाई हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात २१ जणांचा मृत्यू झाला असून ४० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये पाच मुलांचा समावेश असल्याची माहिती बचावकार्य करणाऱ्या संस्थेने दिली. .Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून अमित शाह यांचा उत्तर प्रदेशला मोठा संदेश; किती जागा वाढणार तेही सांगितलं....सुरू होती लग्नाची तयारीम्यानमारमधील एका प्रत्यक्षदर्शीने एएफपीला दिलेल्या माहितीनुसार लग्नसमारंभासाठी एका ठिकाणी तयारी सुरू होती. त्याचवेळी परिसरात विमानांचा आवाज ऐकू आला. काही वेळातच बॉम्बचा मोठा स्फोट झाला आणि घटनास्थळावरून धुराचे लोट उठू लागले. हल्ल्यानंतर मदतीसाठी घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर १७ मृतदेह दिसल्याचे त्याने सांगितले. अनेक जण जखमी अवस्थेत होते. जखमींमध्ये महिला आणि मुलांची संख्या अधिक असल्याचेही त्याने नमूद केले..बचावकार्य सुरू असताना दुसरा हल्लाविस्थापित नागरिकांना मदत करणाऱ्या एका संस्थेच्या प्रमुखांनी या हल्ल्यात २१ जणांचा मृत्यू झाल्याची आणि ४० हून अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती दिली. बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पुन्हा एकदा लष्करी विमानाने हल्ला केल्याचा दावा या संस्थेच्या प्रमुखांनी केला आहे. त्यामुळे जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले..भाजपला ८५० जागाच का हव्यात? राहुल गांधींनी सांगितलं नेमकं कारण; डिलिमिटेशनवरून मोदी सरकारला घेरलं.'माझे आई-बाबा कुठे आहेत?'या हल्ल्याचे काही व्हिडिओ एएफपीला उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील एका व्हिडिओमध्ये जखमींना वाहनांमधून उपचारासाठी नेताना दिसत आहे. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये रक्तबंबाळ अवस्थेतील एक लहान मुलगी आपल्या आई-वडिलांबद्दल विचारताना दिसते. 'माझे आई-बाबा कुठे आहेत? त्यांना काही झाले आहे का?' असा प्रश्न ती चिमुकली विचारत होती..२०२१ पासून म्यानमारमध्ये गृहयुद्धम्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये लष्कराने आंग सान सू ची यांच्या नेतृत्वाखालील लोकनियुक्त सरकार उलथवून सत्ता ताब्यात घेतली. त्यानंतर देशात लष्कर आणि लोकशाही समर्थक सशस्त्र गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज ACLED या संस्थेने व्यक्त केला आहे. .मोए बाय शहरावर लष्कराचे नियंत्रण असले, तरी आसपासच्या ग्रामीण भागांत विरोधी सशस्त्र गट सक्रिय आहेत. या भागात संघर्षामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.