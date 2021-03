'हवं तर माझा जीव घ्या'; म्यानमारच्या सैन्यासमोर याचना करणाऱ्या ननच्या फोटोची चर्चा

नवी दिल्ली : समोर सशस्त्र असं सैन्य उभं आहे. मागे देशाच्या लोकशाहीवर केल्या गेलेल्या हल्ल्याचा विरोध करणारे आंदोलनकर्ते! आणि दोहोंच्या मध्ये उभी आहे ती सिस्टर ऍन रोझ नु ताँग आणि त्यांना माहित होतं की त्यांना आता काय करायचं आहे. या नन गुडघ्यावर खाली बसल्या आणि सैन्याला आव्हान दिलं की आधी मला गोळी मारा. म्यानमारमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने होत असून त्यात अनेक हिंसक घटना घडत आहेत. या आंदोलनांमध्ये अनेक आंदोलक मारले गेले आहेत. सोमवारी देखील दोन आंदोलक मारले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत सिस्टर रोजा यांचा एकच उद्देश होता तो म्हणजे आपल्या जिवाची पर्वा न करता इतरांचे प्राण वाचवणे. जागतिक महिला दिनाला सैन्यासमोर धीरोधात्तपणे उभी राहणारी प्रतिमा एक प्रतिक बनली आहे.

A Myanmar nun, Sister Ann Rose Nu Tawng, kneeled before police officers in the city of Myitkyina to ask security forces to refrain from violence against children and residents https://t.co/ojnACSHY1I pic.twitter.com/eKSd7XM7se

— Reuters (@Reuters) March 9, 2021