तुर्कस्तानचे नामकरण : आता ओळखले जाणार ‘या’ नावाने; जाणून घ्या...

तुर्कस्तान प्रांताचे नाव बदलण्याची विनंती संयुक्त राष्ट्र संघाने मान्य केली आहे. तुर्कस्तानचे (Turkey) नवीन नाव आता संयुक्त राष्ट्राच्या परवानगीने ‘तुर्किये’ असे करण्यात आले आहे. तुर्कस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मेव्हतुल कावुसोग्लू यांनी संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांना पत्र लिहून तुर्कस्तानचे नाव बदलून (Naming) ‘तुर्किये’ करण्याची विनंती केली होती, असे यूएनचे प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी सांगितले. (Naming of Turkey, Will be known as Turkiye)

पत्र मिळताच ठराव घेऊन नाव बदलण्यात (Naming) आले आहे, असेही स्टीफन दुजारिक यांनी सांगितले. मंगळवारी तुर्कस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पत्र लिहून माहिती दिली. आमच्या दळणवळण संचालनालयासोबत मिळून आम्ही यासाठी एक चांगला पायंडा तयार केला आहे. नामकरणाविषयी तुर्कस्तानचे (Turkey) राष्ट्रपती रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी डिसेंबरमध्ये देशवासीयांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक गोष्टीत तुर्कस्तान नाव वापरण्यास सांगितले होते.

तुर्कस्तान (Turkey) प्रत्येक देशाला व भाषेला मानतो. त्यामुळे तुम्ही आमच्याही भाषेचा आदर करावा हिच अपेक्षा एर्दोगन यांनी सर्व कंपन्यांना केली होती. निर्यात केलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर ‘मेड इन तुर्कस्तान’ लिहायचे. तुर्की लोक हे संस्कृती, सभ्यता आणि मूल्ये यांचे उत्तम जतन करतात.

या देशांनीही बदलले नाव