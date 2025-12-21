ग्लोबल

Vladimir Putin: इस्टोनियाच्या नार्वा शहरावर आक्रमणाचे सावट; रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी दिला होता कब्जा करण्याचा इशारा

Rising Tensions at the Estonia–Russia Border: इस्टोनिया-रशिया सीमेवरील नार्वा शहरावर रशियाकडून आक्रमणाची भीती व्यक्त केली जात आहे. युक्रेन युद्धानंतर नार्वा हे युरोपच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील केंद्र ठरले आहे.
अवित बगळे avit.bagle@gmail.com
नार्वा (एस्टोनिया) : इस्टोनिया-रशिया सीमेवरील इस्टोनियाच्या हद्दीतील शेवटचे शहर असलेल्या नार्वावर कोणत्याही क्षणी रशियाकडून आक्रमण होऊ शकते. नार्वा आणि रशियाच्या बाजूला असलेले इव्हांगोरोड ही दोन शहरे ‘मैत्री’ पुलाने जोडली गेली असली, तरी रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केल्यानंतर येथील तणाव अधिक तीव्र झाला आहे.

