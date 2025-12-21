Vladimir Putin: इस्टोनियाच्या नार्वा शहरावर आक्रमणाचे सावट; रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी दिला होता कब्जा करण्याचा इशारा

नार्वा (एस्टोनिया) : इस्टोनिया-रशिया सीमेवरील इस्टोनियाच्या हद्दीतील शेवटचे शहर असलेल्या नार्वावर कोणत्याही क्षणी रशियाकडून आक्रमण होऊ शकते. नार्वा आणि रशियाच्या बाजूला असलेले इव्हांगोरोड ही दोन शहरे ‘मैत्री’ पुलाने जोडली गेली असली, तरी रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केल्यानंतर येथील तणाव अधिक तीव्र झाला आहे..युरोपचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या नार्वामध्ये रशियन सैन्य घुसखोरी करू शकते, अशी भीती नार्वा कॅसल वस्तुसंग्रहालयाच्या संचालक मारिया स्मोर्झेव्स्किख यांनी व्यक्त केली. भारतातून इस्टोनियाच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारतीय पत्रकारांच्या पथकाने नार्वा शहराला भेट दिली. यावेळी स्मोर्झेव्स्किख यांनी नार्वाची लोकसंख्या ५२ हजार ४९५ असल्याची माहिती दिली. यापैकी ९६ टक्के लोक रशियन भाषा बोलतात..शहरातील ५०.५ टक्के नागरिक इस्टोनियन, ३३.२ टक्के रशियन, तर १२.५ टक्के लोकांकडे कोणतेही नागरिकत्व नाही, असे त्यांनी सांगितले. १९९१ पर्यंत नार्वा शहरावर रशियाचा ताबा होता. त्यानंतर इस्टोनियाला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, २०२२ मध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नार्वावर कब्जा करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये संतापासह भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..युरोपीय महासंघ आणि नाटोच्या सीमेवर वसलेले नार्वा शहर आज केवळ एक सीमावर्ती शहर राहिले नसून, ते युरोपच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. वाढता तणाव, नागरिकांमधील असुरक्षिततेची भावना आणि सततची सीमा दक्षता यांमुळे नार्वामध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. नार्वा हे इस्टोनियाच्या पूर्व टोकावर वसलेले सीमावर्ती शहर आहे..हे शहर इस्टोनिया आणि रशिया यांच्यातील नैसर्गिक सीमा असलेल्या नार्वा नदीच्या काठावर आहे. नदीच्या पलीकडे रशियातील इव्हांगोरोड हे शहर आहे. नार्वाचा इतिहास अनेक शतके जुना आहे. मध्ययुगीन काळात हे शहर डेन्मार्कच्या ताब्यात होते. त्यानंतर लिव्होनियन ऑर्डर, स्वीडन आणि शेवटी रशियन साम्राज्याच्या आधिपत्याखाली ते गेले. १७०४ मध्ये रशियाचे सम्राट पीटर द ग्रेट यांनी नार्वा जिंकले. पहिल्या महायुद्धानंतर नार्वा स्वतंत्र इस्टोनियाचा भाग बनले. सोव्हिएत काळात हे शहर मोठे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित झाले आणि १९९१ मध्ये इस्टोनियाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते पुन्हा इस्टोनियाचा भाग ठरले..किल्ल्यातील संग्रहालयनार्वा किल्ला हे शहराचे प्रमुख ऐतिहासिक प्रतीक आहे. १३ व्या शतकात बांधलेला हा किल्ला नार्वा नदीच्या काठावर उभा आहे. विशेष बाब म्हणजे, नदीच्या दुसऱ्या बाजूला रशियाचा इव्हांगोरोड किल्ला आहे. दोन वेगवेगळ्या देशांचे किल्ले एकमेकांसमोर उभे असलेले हे दृश्य युरोपमध्ये दुर्मिळ मानले जाते. आज नार्वा किल्ल्यात संग्रहालय असून ते पर्यटनाचे मुख्य आकर्षण आहे. .Delhi Air Pollution : दिल्लीत प्रदूषण वाढले; लोक श्वास घेण्यासाठी झगडत आहेत; मात्र समस्येवर मोदी सरकारची दातखीळ!.सीमा भागात कडक बंदोबस्त नार्वा सीमावर्ती भागाचे पोलिस अधीक्षक एरिक लिवा यांनी सांगितले की, जरी दोन देशांमध्ये नदी वाहत असली तरी आता तस्करीसाठी ड्रोनचा वापर वाढला आहे. पूर्वी ही सीमा २४ तास खुली ठेवली जात होती. मात्र, सध्या रात्रीच्या वेळी सीमा बंद ठेवण्यात येते. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर सीमावर्ती भागात अत्यंत कडक दक्षता घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.