VIDEO - सर्व कसं आहे? पृथ्वीवर उतरताच अंतराळवीराने विचारला प्रश्न

मॉस्को - गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून जगभरातील व्यवहार कोरोनामुळे ठप्प झाले होते. या काळात जगातील अनेक गोष्टींवर परिणाम झाला असून लोकांच्या रोजच्या व्यवहारात मोठा बदल झाला आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातील मोहिमेवर गेलेले तीन अंतराळवीर गुरुवारी सुरक्षित पृथ्वीवर परतले. नासाचे तीन अंतराळवीर कझाकिस्तानमधील देजकाजगन शहराच्या दक्षिण पूर्व भागात सकाळी सात वाजून 54 मिनिटांनी उतरले. यामध्ये अमेरिकेच्या ख्रिस केसिडी, रशियाचे अनातोली इव्हानिशिन आणि इवान वेगनर यांचा समावेश आहे.

अंतराळातून परतलेल्या तिघांना वैद्यकीय तपासणीनंतर हेलिकॉप्टने त्यांच्या घरी पाठवण्यात येईल. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची विशेष काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे रशियाच्या बचाव पथकासोबत त्यांची भेट होण्याआधी त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली. तसंच बचाव पथकात समाविष्ट असलेल्या लोकांची संख्याही मर्यादित ठेवण्यात आली होती.

Finally home @Astro_SEAL and his crewmates are all smiles after having exited the Soyuz spacecraft. They will be on their way home soon, having completed their mission aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/hGHtY8mqBe

— NASA (@NASA) October 22, 2020