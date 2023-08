Chandrayaan 3 : अमेरिकेची 'नासा'ही भारताच्या 'चांद्रयान' लँडिंग सोहळ्याचं करणार थेट प्रक्षेपण

By

NASA TV: भारताची महत्वाकांक्षी चांद्रयान ३ मोहिमेतील यानाचं उद्या चंद्रावर लँडिंग होत आहे. याकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. त्याचमुळं अमेरिकेची अंतराळ संसोधन संस्था नासानं देखील हा सोहळा लाईव्ह दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नासा टीव्हीवरुन याचं थेट प्रक्षेपण होणार आहे. (NASA TV will also telecast soft landing of Chandrayaan 3 tomorrow)

भारताच्या या महत्वाकांक्षी योजनेला रशियानं देखील सदिच्छा दिल्या आहेत. रशियानं आपल्या अधिकृत स्टेटमेंटमध्ये म्हटलंय की, आम्ही उद्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहोत. उद्या याला मोठं यश मिळेल अशी आम्हाला आशा आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, चंद्रावर आत्तापर्यंत अमेरिका, रशिया, चीन यांच्यासह भारतानं स्वारी केली आहे. पण दक्षिण ध्रुवावर यांपैकी अद्याप एकाही देशाचं यान पोहोचू शकलेलं नाही. नुकतीच रशियाची लुना २५ यानं चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाकडं झेपावलं होतं, पण त्यांच चंद्रावर सॉफ्ट लँडिंग होऊ शकलं नाही ते कोसळलं. (Marathi Tajya Batmya)

पण आता भारताच्या विक्रम लँडरकडं सर्वांच्या नजरा आहेत. जर लँडर यशस्वीरित्या चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरलं तर अशी कामगिरी करणारा भारत हा पहिलाच देश ठरणार आहे.