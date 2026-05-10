Iran-US War: चर्चा म्हणजे शरणागती नाही... अमेरिकेविरोधात इराणचा आक्रमक सूर, दोन्ही देशांमधला संघर्ष अधिक तीव्र?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी म्हटले आहे की, वाटाघाटी म्हणजे कमजोरी किंवा शरणागती नव्हे. इराण आपल्या लोकांच्या हक्कांचे आणि राष्ट्राच्या हितांचे खंबीरपणे रक्षण करेल, असे त्यांनी म्हटले. युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी आयोजित बैठकीदरम्यान अध्यक्ष पेझेश्कियन यांनी हे विधान केले. .इराणी लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि राष्ट्राच्या हितांचे रक्षण करणे हा वाटाघाटींचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. इराणचे नवे सर्वोच्च नेते, मोजतबा खामेनी यांच्याबाबतही एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, खतम अल-अंबिया संयुक्त लष्करी कमांडचे प्रमुख अली अब्दुल्लाही यांनी त्यांची भेट घेतली. .इंधन गरजेनुसार वापरा, १ वर्ष सोनं खरेदी करू नका; देशहितासाठी PM मोदींचं आवाहन.ही भेट महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे, कारण त्यांच्या वडिलांच्या मृत्यूची आणि एका हल्ल्यात जखमी झाल्याची बातमी आल्यापासून मोजतबा खामेनी सार्वजनिक ठिकाणी दिसले नव्हते. अहवालानुसार, अली अब्दुल्लाही यांनी सर्वोच्च नेत्यांना लष्कराच्या तयारीबद्दल माहिती दिली, ज्यामध्ये इराणी सैन्य, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स, पोलीस, सुरक्षा दल, सीमा रक्षक दल, संरक्षण मंत्रालय आणि बसिज फोर्स यांच्या स्थितीचा समावेश होता. .इराणी सरकारी माध्यमांनुसार, मोजतबा खामेनी यांनी लष्कराची प्रशंसा केली आणि शत्रूचा खंबीरपणे सामना करण्यासाठी नवीन निर्देश जारी केले. पाकिस्तान आणि कतार देखील या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गुंतले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि कतारचे पंतप्रधान तथा परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अल-थानी यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद झाला. .Donald Trump: व्हाईट हाउसमध्ये वैदिक मंत्रोच्चारण; बीएपीएस स्वयंसेवकांनी वैश्विक शांततेसाठी केली प्रार्थना.पाकिस्तानी सरकारच्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांनी प्रदेशातील परिस्थिती आणि शांततेच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली. शाहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या शांतता उपक्रमाला पाठिंबा दिल्याबद्दल कतारचे आभारही मानले. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, कतारच्या पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आणि अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ यांचीही भेट घेतली. या बैठकीत इराण युद्ध, पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि प्रदेशातील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.