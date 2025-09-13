Nepal Violence :सैनिकी गाड्यांची वर्दळ अन् सायरनचा आवाज !

काठमांडू/महाराजगंज : गेल्या तीन दिवसांपासून नेपाळच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात सुरू असलेला हिंसाचार आता थांबला आहे. या भागात संचारबंदी असल्याने नागरिक घरातच थांबत असून सैनिकांकडून गस्त घातली जात आहे. .रुपंदेही, नवलपरसी आणि कपिलवस्तू येथे शांतता असून सीमेवर कुमक वाढविण्यात आली आहे. सीमाभागातील सैनिकी गाड्यांची वर्दळ आणि सायरनचा आवाज कानावर पडत आहे. सध्या नेपाळमध्ये अडकलेल्या केवळ परदेशातील नागरिकांना मायदेशी जाण्याची मुभा दिली जात आहे. दुसरीकडे मालवाहू वाहनांची वाहतूक थांबविल्याने सीमेवर रांग लागली आहे..सीमाभागातील जिल्ह्यातील शहरांत शुकशुकाट जाणवत आहे. सध्या सैनिकांच्या वाहनांचे आवाज कानावर पडत आहेत. नेपाळमधील बिघडलेली स्थिती पाहता सीमेवरील सोनौली, ठुठबारी, बढनी, खुनुवा आणि ककरहवा येथे गस्तीत वाढ केली आहे. सध्या मालवाहतूक बंद केल्याने तपासणीनाक्यावर आठ ते दहा किलोमीटरची रांग दिसत आहे..या आठवड्याच्या प्रारंभी काठमांडूत उसळलेल्या हिंसाचाराने नेपाळमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनांनी नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. भैरहवाच्या महापौराच्या घरासह अनेक लोकप्रतिनिधींच्या घरांना आग लावण्यात आली. शिवाय नवलपरासी जिल्ह्यात तुरुंग तोडून सुमारे ५०० कैदी पळून गेल्याने अराजकतेत भर पडली आहे..Nepal Protests: नेपाळची संसद विसर्जित; सुशीला कार्की अंतरिम पंतप्रधान.दुसरीकडे जेन झी आंदोलनकर्त्यांकडून सतत आंदोलन, निदर्शने, दगडफेक करण्यात येत आहेत. वाढता हिंसाचार पाहता संचारबंदी लागू करण्यात आली. दुकान, बाजारपेठ, शैक्षणिक संस्था, खासगी संस्था देखील बंद असून केवळ आपत्कालिन सेवा सुरू आहे. नवलपरासी, कपिलवस्तू जिल्ह्यात शांतता असून नागरिकांना शांतता बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सोनौली सीमेवर पूर्णपणे दक्षता बाळगली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने भारतीय नागरिकांना आणि पर्यटकांना सध्या नेपाळमध्ये न जाण्याचे आवाहन केले असून स्थानिक प्रशासन आणि दूतावासाशी संपर्क करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.