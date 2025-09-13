ग्लोबल

Nepal Violence :सैनिकी गाड्यांची वर्दळ अन् सायरनचा आवाज !

Nepal border violence: नेपाळच्या सीमावर्ती भागात तीन दिवस चाललेल्या हिंसाचारानंतर आता शांतता येण्यास सुरुवात झाली आहे. सीमेवर सुरक्षा वाढवली असून भारताने नागरिकांना नेपाळला न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
काठमांडू/महाराजगंज : गेल्या तीन दिवसांपासून नेपाळच्या सीमावर्ती जिल्ह्यात सुरू असलेला हिंसाचार आता थांबला आहे. या भागात संचारबंदी असल्याने नागरिक घरातच थांबत असून सैनिकांकडून गस्त घातली जात आहे.

