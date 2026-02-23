Nepal Bus Accident : नेपाळमध्ये पहाटे भीषण अपघात, बस नदीत कोसळून १८ जणांचा मृत्यू, २५ गंभीर जखमी

नेपाळमध्ये सोमवारी पहाटे भीषण बस अपघात झाला आहे. धाडिंग येथे झालेल्या १८ जणांचा मृत्यू झाला तर २५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. प्रवासी बस नदीत पडल्याने हा अपघात झाला. या अपघातामुळे खळबळ उडाली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरू आहे..वृत्तानुसार ही बस पोखराहून काठमांडूला जात होती. सोमवारी पहाटे धाडिंगमधील त्रिशुली नदीत कोसळली, ज्यामुळे किमान १८ जणांचा मृत्यू झाला. बेनीघाट रोरांग ग्रामीण नगरपालिकेच्या वॉर्ड ३ मधील चरौंडीजवळील चिंधरा येथे १:१५ वाजता बस नदीत कोसळली..२५ जखमी रुग्णालयात दाखल धाडिंग जिल्हा वाहतूक पोलिस कार्यालयाचे प्रमुख शिशिर थापा यांच्या माहितीनुसार, मृतांची संख्या १८ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, महामार्ग बचाव व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष राजकुमार ठाकूर यांनी सांगितले की, २५ जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले आहे; बसमध्ये ३५ हून अधिक प्रवासी होते..Pandharpur Accident: पंढरपुरातील पुलावरील भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू; आठजण गंभीर, वाहने २५ फूट खोली नदीत, नेमकं काय घडलं...वृत्तानुसार, नेपाळ लष्कर, सशस्त्र पोलिस दल, नेपाळ पोलिस आणि स्थानिक रहिवासी बचाव कार्यात गुंतले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही घटना रात्रीच्या वेळी घडली, ज्यामुळे बचाव कार्यात अडचणी आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.