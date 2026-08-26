नेपाळमध्ये निसर्गाचा कहर! भोटेकोशी नदीला महापूर, गाड्या-इमारती क्षणार्धात वाहून गेल्या, धक्कादायक VIDEO समोर...

नेपाळच्या रसुवा जिल्ह्यात अचानक आलेल्या महापुराने मोठी हानी केली आहे. चीन-तिबेट सीमेजवळील भोटेकोशी नदीला अचानक आलेल्या प्रचंड पुरामुळे गावं, रस्ते, पूल आणि हायड्रोपॉवर प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झाल्याचं समोर आलं आहे. या दुर्घटनेत अनेकांचा मृत्यू झाल्याची, तर शेकडो लोक बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या महापुराचे काही धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..व्हायरल व्हिडीओमध्ये डोंगरातून आलेला पाण्याचा रौद्र प्रवाह दिसतो. काही ठिकाणी पाण्याच्या वेगासमोर गाड्या आणि इमारती अक्षरशः खेळण्यासारख्या वाहून जाताना दिसतात. नदीकाठची बांधकामं काही क्षणांत पाण्याखाली जाताना दिसत आहेत. काही व्हिडीओमध्ये नागरिक घरांच्या छतावर किंवा उंच ठिकाणी उभं राहून पुराचं भयानक रूप पाहताना दिसतात..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पावसाविना पूर! २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता; १०५ भारतीयांचा समावेश, १६ जणांचा मृत्यू.सोशल मीडियावर हे व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी धक्कादायक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका पोस्टमध्ये हा व्हिडीओ एखाद्या आपत्तीवर आधारित चित्रपटातील दृश्य वाटत असलं, तरी ही प्रत्यक्षात घडलेली दुर्घटना असल्याचं म्हटलं आहे. आणखी काही पोस्टमध्ये डोंगरातून आलेल्या पाण्याने गाड्या आणि मोठ्या संरचनांनाही क्षणार्धात वाहून नेल्याचा दावा करण्यात आला आहे..रसुवागढी सीमा परिसर आणि त्रिशूली नदीच्या आसपासचे काही व्हिडीओही सोशल मीडियावर फिरत आहेत. त्यामध्ये नदीला आलेला प्रचंड वेग, पाण्यासोबत वाहून येणारा मलबा आणि आजूबाजूची झालेली वाताहत स्पष्टपणे दिसते. मात्र, सोशल मीडियावर केलेल्या प्रत्येक दाव्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणं आवश्यक आहे..Nepal New Coin: नेपाळचा मोठा निर्णय! नव्या एक रुपयाच्या नाण्यावर वादग्रस्त नकाशा छापणार; भारताने आधीच घेतला होता आक्षेप.या संकटानंतर सोशल मीडियावर अनेक जण प्रभावित कुटुंबांसाठी प्रार्थना करत आहेत. बेपत्ता असलेले नागरिक सुखरूप सापडावेत, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. या भागात पर्यटक आणि तीर्थयात्रीही असल्याच्या माहितीनंतर भारतीय नागरिकांकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, नेपाळ पोलीस, लष्कर आणि स्थानिक प्रशासनाकडून बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. नागरिकांना नदीकाठापासून दूर राहण्याचा आणि सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सीमापार भागातून येणाऱ्या संभाव्य धोक्याची माहिती वेळेत पोहोचवण्यासाठी आणखी प्रभावी व्यवस्था गरजेची असल्याचं मत व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.