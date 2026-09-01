Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा महापुराचा इशारा! आतापर्यंत १००० मृतदेह सापडले, ४००० नागरिक अद्यापही बेपत्ता; महामारीचा धोका

Nepal Flood Crisis: Massive Destruction and Rising Death Toll : नेपाळमधील महापुरात मोठा विध्वंस आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असतानाच आता पुन्हा एकदा महापुराच्या संकटाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीने केलेला विध्वंस अजूनही भयावह स्वरूपात समोर येत आहे. पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून आलेल्या मलबा आणि चिखलातून मृतदेह शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. बचाव यंत्रणांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १००० मृतदेह सापडले असून, जवळपास चार हजार नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. दरम्यान, नुवाकोट जिल्ह्यात बचावकार्यादरम्यान समोर आलेल्या एका घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे..या पुराचा परिणाम भारतातही दिसून येत आहे. भारताच्या सीमेतून वाहणाऱ्या गंडक नदीत आतापर्यंत २३ मृतदेह आढळले आहेत. हे मृतदेह नेपाळमधील पुरात वाहून आले असण्याची शक्यता असून, भारताकडून ते नेपाळच्या संबंधित यंत्रणांकडे सुपूर्द करण्याची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, रसुवा जिल्ह्यातील उत्तरगया गावातील सुमारे ३५० विद्यार्थी बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बेपत्ता नागरिकांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Nepal Flood : नेपाळमध्ये महापुराचा हाहाकार! ३९२ जणांचा मृत्यू, १५०० बेपत्ता; २९० भारतीयांशी संपर्क तुटला.याशिवाय त्रिशूली-३ए जलविद्युत प्रकल्पात ४० ते ४२ अभियंते अडकले असल्याचे सांगितले जात आहे. आपत्तीच्या सहाव्या दिवशीही या ठिकाणी बचावकार्य सुरू होऊ शकलेले नाही. त्रिशूली-३बी प्रकल्पातही सुमारे ११८ अभियंते, अधिकारी आणि कामगार अडकले असून, त्यांच्याशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही. नेपाळमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असून, बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी बचाव पथकांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.