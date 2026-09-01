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Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा महापुराचा इशारा! आतापर्यंत १००० मृतदेह सापडले, ४००० नागरिक अद्यापही बेपत्ता; महामारीचा धोका

Nepal Missing Persons : नेपाळमधील महापुराच्या विध्वंसानंतर पुन्हा महापुराचा इशारा देण्यात आला असून, परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. बचाव पथकांना आतापर्यंत सुमारे १,००० मृतदेह सापडले असून, जवळपास ४,००० नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत.
Nepal Flood Crisis: Massive Destruction and Rising Death Toll

Nepal Flood Crisis: Massive Destruction and Rising Death Toll

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Nepal Flood Crisis: Massive Destruction and Rising Death Toll : नेपाळमधील महापुरात मोठा विध्वंस आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असतानाच आता पुन्हा एकदा महापुराच्या संकटाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीने केलेला विध्वंस अजूनही भयावह स्वरूपात समोर येत आहे. पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून आलेल्या मलबा आणि चिखलातून मृतदेह शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. बचाव यंत्रणांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १००० मृतदेह सापडले असून, जवळपास चार हजार नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. दरम्यान, नुवाकोट जिल्ह्यात बचावकार्यादरम्यान समोर आलेल्या एका घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे.

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