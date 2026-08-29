Nepal Flood : ‘तो’ आयुष्यातील शेवटचा धावण्याचा क्षण...

काठमांडू - सुरुवातीला दीपक तमांग यांना जमिनीला हादरे बसत असल्याचे वाटले. काही क्षणांतच त्यांच्या लक्षात आले की, हा भूकंप नव्हता... भोटेकोशी नदीच्या दिशेने चिखल, दगड आणि पाणी प्रचंड वेगाने येत होते. समोर टिमुरे बाजारातील घरे होती आणि मागे महापुराचा रौद्र प्रवाह...डोंगराच्या दिशेने धावणे हाच एकमेव मार्ग होता... .नेपाळमधील निसर्गाच्या प्रकोपानंतर हा जलप्रलय अनुभवलेल्या व्यक्तींच्या कहाण्या आता समोर येऊ लागल्या आहेत. अंगाचा थरकाप उडविणाऱ्या या कहाण्यांमधून परिस्थितीची भीषणता अधोरेखित होते आहे. दीपक घराबाहेर पडले आणि डोंगराच्या दिशेने धावू लागले. महापुराच्या प्रचंड वेगाने काही घरे आधीच कोसळली होती. मागे वळून पाहण्याचीही संधी नव्हती..चढण एखाद्या भिंतीसारखी उभी होती. काटेरी झुडपे आणि चिवट गवताला धरून ते वर चढत होते. अनेकदा पाय घसरला, ते खाली कोसळले; पण प्रत्येक वेळी पुन्हा उठून धावत राहिले. ‘माझ्यासाठी तो आयुष्य आणि मृत्यू यांच्यातील शेवटचा धावण्याचा क्षण होता,’ असे तमांग यांनी सांगितले..बाजारपेठ चिखलाखाली...पूर ओसरल्यानंतरही विध्वंसाचे भयावह चित्र कायम होते. छायाचित्रकार अमूल थापा यांनी पुरानंतर त्रिशुली येथे पोहोचल्यानंतर पाहिलेला विध्वंस शब्दांत मांडणेही कठीण असल्याचे म्हटले आहे. नेपाळमधील दैनिक ‘नया पत्रिका’मध्ये त्यांनी लिहिल्यानुसार, घटनेनंतर सुमारे तासाभराने त्यांनी त्रिशुलीकडे प्रवास सुरू केला. काही तासांत ते त्रिशुली बाजारात पोहोचले. ५० ते ६० घरांनी गजबजलेला हा भाग चिखलाखाली गाडला गेला होता. काही ठिकाणी फक्त घरांची छते दिसत होती. रस्ता आणि घर यात फरकच उरला नव्हता..‘मी मरणार आहे...’नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात अडकलेले भारतीय वंशाचे अमेरिकन दाम्पत्य अंजना राजा आणि पट्टाभिरामन व्यंकटेशन यांची सुटका करून हवाई मार्गाने सुरक्षितपणे काठमांडूला आणण्यात आले. ‘मला माहिती होते.. मी मरणार आहे,’ असे अंजना राजा यांनी ‘सीबीएस न्यूज’ला सांगितले. व्यंकटेशन यांच्या नजरेसमोर चिखल, दगड आणि पाण्याची सुमारे ६० ते ७० फूट उंच भिंत वेगाने येत होती. त्यांना ते दृश्य सुनामीसारखे भासले. ‘राक्षसासारखे काहीतरी आमच्याकडे येताना दिसत होते. ते पाणी आहे की आग, हेही मला समजत नव्हते,’ असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.