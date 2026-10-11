नेपाळमध्ये पुन्हा हाहाकार! गंडकी नदीला अचानक पूर, घरं-पूल गेले वाहून; पहाटे नागरिकांचे स्थलांतर, बचावकार्य सुरू

दीड महिन्यापूर्वी आलेल्या महापुरातून सावरण्याआधीच नेपाळमध्ये पुन्हा गंडकी नदीला अचानक पूर आला आहे. रविवारी सकाळी गंडकी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं अनेक पूल आणि घरं वाहून गेली आहेत. तर चार जण बेपत्ता झाले आहेत. बेपत्ता झालेल्यांचा शोध घेतला जात आहे. नेपाळच्या लष्कराकडून बचावकार्य राबवलं जात आहे..गंडकी नदीच्या पुरात ३४१ मेगावॅटचा बुढी गंडकी हायड्रोपॉवर प्रोजेक्टचा कँप आणि काही उपकरणेही वाहून गेली. पुराचं पाणी पहाटे चार वाजता वस्तीत घुसल्यानं नागरिकांना घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी जावं लागलं..भाच्याच्या किडन्या निकामी, हॉस्पिटलला जाताना मामाला पोलिसांनी उचललं; ३० वर्षे देशसेवा, कागदपत्रेही दाखवली.प्राथमिक माहितीनुसार, उंच पर्वतीय भागात भूस्खलनामुळे चुन्चुब्री स्यारी नदीचा मार्ग बंद झाला. यामुळे पाणी साचल्यानंतर अचानक वेगाने खाली आलं. जोपर्यंत पुराचं पाणी कमी होत नाही तोपर्यंत नदी किनारी जाण्याचं टाळावं असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे. दरम्यान, अनेक फोटो आणि व्हिडीओ समोर येत आहेत..नेपाळमध्ये याआधी २६ ऑगस्टला भोटेकोशी आणि त्रिशुली नदीत अचानक पूर आला होता. यात १४५५ जणांचा मृत्यू झाला. तर ५ हजारहून जास्त जण अजूनही बेपत्ता आहेत. सरकारकडून भूस्खलनात बेपत्ता झालेल्यांचा शोध घेण्यात येतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.