Gen Z ची रक्तरंजित क्रांती! नेपाळमध्ये नवीन पिढीचे बंड, ओलींच्या 'हुकूमशाही'विरुद्ध तरुण का संतप्त झाले? वाचा पडद्यामागची गोष्ट

Nepal Protests Against Social Media Ban: काठमांडूमध्ये रात्री १० वाजेपर्यंत पोलिसांनी कर्फ्यू लागू केला आहे. काठमांडूमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.
Nepal Protests Against Social Media Ban

Nepal Protests Against Social Media Ban

जेव्हा जेव्हा सरकारे हुकूमशाही वागली आहेत, तेव्हा जनतेने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर, भारताच्या दुसऱ्या शेजारील देश नेपाळमध्ये झेन झी पिढीतील तरुणांनी ओली सरकारविरुद्ध बंड केले आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडूमधील तरुण नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. चीन समर्थक केपी ओली यांचे सरकार पाडल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत अशी भीती आहे. राजधानी काठमांडूमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शने करत आहेत. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत 9 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

