Nepal Violence: 'जेन-झीं'नी निवडला देशाचा नेता! माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्याकडे नेतृत्वाची धुरा

Nepal Violence: काठमांडूच्या रस्त्यांवर सध्या संचारबंदीमुळे शांतता आहे. या दरम्यान, नेपाळच्या 'जेन-झी' (Gen-Z) आंदोलकांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चार तास चाललेल्या एका व्हर्च्युअल बैठकीनंतर त्यांनी देशाचे अंतरिम नेतृत्व स्वीकारण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे केले आहे. नेपाळच्या सध्याच्या राजकारणासाठी हे पाऊल जितके धक्कादायक आहे, तितकेच ते आशावादीदेखील आहे..सुशीला कार्की यांची निवड का झाली? या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले गेले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या तरुणाला नेतृत्वाचा भाग बनवले जाणार नाही. या आंदोलनाला पूर्णपणे निष्पक्ष आणि अ-राजकीय ठेवण्याचा हा उद्देश होता. सुशीला कार्की सध्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न नाहीत. एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि माजी न्यायाधीश असल्याने, त्या या भूमिकेसाठी सर्वात योग्य मानल्या गेल्या..काठमांडूचे महापौर बालेन्द्र शाह आणि युवा नेते सागर धकाल यांची नावेही चर्चेत होती, पण आंदोलक तरुणांनी निश्चय केला होता. सध्याच्या परिस्थितीत कार्की यांच्यासारखी व्यक्ती, ज्यांची प्रतिमा न्यायप्रिय आणि निष्पक्ष राहिली आहे, त्याच लोकांचा विश्वास जिंकू शकतात.सेनाप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी यापूर्वी आंदोलकांना राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष किंवा दुर्गा प्रसाई यांच्याशी बोलणी करण्याचा सल्ला दिला होता, पण तरुणांनी हा प्रस्ताव नाकारला. राजकीय अजेंडा असलेल्या कोणत्याही शक्तीपासून दूर राहण्याची त्यांची इच्छा आहे. .कोण आहेत सुशीला कार्की?सुशीला कार्की यांचा जन्म ७ जून १९५२ रोजी विराटनगरमध्ये झाला. सात भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या असलेल्या कार्की यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर १९७९ मध्ये विराटनगर येथून वकिलीला सुरुवात केली. १९८५ मध्ये त्यांनी धरान येथील महेंद्र मल्टिपल कॅम्पसमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून काम केले. २००७ मध्ये त्या 'सिनियर एडव्होकेट' बनल्या.२२ जानेवारी २००९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अॅड-हॉक जज' म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१० मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. २०१६ मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश बनल्या, हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. त्यांनी ११ जुलै २०१६ ते ७ जून २०१७ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची धुरा सांभाळली..सत्तेशी थेट टक्कर घेणाऱ्या व्यक्तिमत्व कार्की यांच्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. पण २०१७ मध्ये माओवादी केंद्र आणि नेपाळी काँग्रेसने त्यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव आणला. या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयानेही संसदेला हा प्रस्ताव रोखण्याचा आदेश दिला आणि शेवटी तो मागे घेण्यात आला. या घटनेने कार्की यांची वेळी ओळख निर्माण झाली..काँग्रेसचे मोठे नेते कार्की यांनी दुर्गा प्रसाद सुवेदी यांच्याशी लग्न केले, ज्यांना त्या बनारसमधील शिक्षणादरम्यान भेटल्या होत्या. त्यावेळी सुवेदी नेपाळी काँग्रेसचे एक मोठे युवा नेते होते आणि पंचायती राजवटविरोधी आंदोलनांमध्ये सक्रिय होते. एका विमान अपहरण प्रकरणातही त्यांचे नाव समोर आले होते.न्यायपालिकेतून निवृत्त झाल्यानंतर कार्की यांनी पुस्तकेही लिहिली. २०१८ मध्ये त्यांचे 'न्याय' हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले आणि २०१९ मध्ये 'कारा' नावाचे त्यांचे कादंबरी प्रकाशित झाले, जी विराटनगर कारागृहातील अनुभवांवर आधारित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.