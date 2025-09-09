'Gen Z'समोर झुकलं नेपाळ सरकार, २० मृत्यू अन् गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर बंदी हटवली

नेपाळमध्ये सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातल्यानं जेनझी आक्रमक झाले. यानंतर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज, गोळीबाराच्या घटनेत किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. ३०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर देशाचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर काठमांडूत लष्कराला उतरावं लागलं. लष्कराने संसदेच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली..पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांबाबत शोक व्यक्त केला. शांततेत सुरू असलेल्या प्रदर्शनात काही समाजकंटक घुसल्यानं हिंसाचार भडकला. सरकारला सार्वजनिक संपत्ती वाचवण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला. सरकारचा उद्देश सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालणं नाहीय, तर त्यांना रेग्युलेट करणं हा होता. १५ दिवसात अहवाल सादर करणाऱ्या समितीची घोषणाही नेपाळ सरकारने केलीय..माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी मंत्रिमंडळाची इमर्जन्सी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर नेपाळ सरकारने घोषणा केली की, सोशल मीडिया बंदी मागे घेण्यात आलीय. तसंच संबंधित एजन्सींच्या प्लॅटफॉर्म्सना पुन्हा सक्रीय करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. जेनझींना विरोध थांबवण्याचं आवाहनही सरकारच्या वतीनं करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.