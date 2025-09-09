ग्लोबल

'Gen Z'समोर झुकलं नेपाळ सरकार, २० मृत्यू अन् गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर बंदी हटवली

Gen Z Victory: Nepal Withdraws Social Media Ban सोशल मीडियावर बंदीनंतर आंदोलनकर्त्या तरुणांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज, गोळीबाराच्या घटनेत किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. ३०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत.
Esakal

सूरज यादव
नेपाळमध्ये सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातल्यानं जेनझी आक्रमक झाले. यानंतर झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज, गोळीबाराच्या घटनेत किमान २० जणांचा मृत्यू झाला आहे. ३०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर देशाचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर काठमांडूत लष्कराला उतरावं लागलं. लष्कराने संसदेच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

Social Media
global news
nepal
Nepal social media ban
digital censorship in Nepal

