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Nepal Natural Reservoir Bursts : नेपाळने नाकारली बचाव पथकांची मदत; नेपाळी सुरक्षा पथकांकडून शोध सुरूच

नेपाळमध्ये आलेल्या महाप्रलयानंतर शोध आणि बचाव कार्यासाठी अनेक देशांनी मदत देऊ केली आहे; मात्र नेपाळ सरकारने बचाव कार्यासाठी मदत स्वीकारण्यास दिला नकार.
Nepal Large amounts of mud have accumulated in the disaster-affected areas.

Nepal Large amounts of mud have accumulated in the disaster-affected areas.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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काठमांडू - नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या महाप्रलयानंतर शोध आणि बचाव कार्यासाठी अनेक देशांनी मदत देऊ केली आहे; मात्र नेपाळ सरकारने बचाव कार्यासाठी मदत स्वीकारण्यास नकार दिला.

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