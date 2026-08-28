Nepal Natural Reservoir Bursts : नेपाळने नाकारली बचाव पथकांची मदत; नेपाळी सुरक्षा पथकांकडून शोध सुरूच

काठमांडू - नेपाळमध्ये बुधवारी आलेल्या महाप्रलयानंतर शोध आणि बचाव कार्यासाठी अनेक देशांनी मदत देऊ केली आहे; मात्र नेपाळ सरकारने बचाव कार्यासाठी मदत स्वीकारण्यास नकार दिला..नेपाळ-चीन सीमेवरील रसुवा जिल्ह्यामध्ये आलेल्या महाप्रलयामध्ये अनेक गावे वाहून गेली असून, जलविद्युत प्रकल्पांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. शेकडो परदेशी नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यांच्या शोधासाठी आणि अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी नेपाळची सुरक्षा दले प्रयत्नशील आहेत. भारतासह चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, श्रीलंका, बांगलादेश या सरकारांनी शोध व बचावासाठी मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे..या दुर्घटनेमध्ये एका जलविद्युत प्रकल्पावर काम करणारे दक्षिण कोरियाचे नागरिक बेपत्ता झाले असून, १० जण एके ठिकाणी अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दक्षिण कोरियाने १० लाख डॉलरची मदत दिली असून, बचाव कार्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र, नेपाळ सरकारने परदेशी पथकांना परवानगी दिलेली नाही.‘अशा आपत्तीच्या प्रसंगी मदतीची विनंती केली जाणे स्वाभाविक आहे. मात्र, आमची सुरक्षा दले शोध आणि बचावकार्य करत आहेत. त्यामुळे आम्हाला या मदतीची गरज नाही,’ अशी प्रतिक्रिया नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लोकबहादूर छेत्री यांनी दिली. या विषयावर आणखी भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला..तिबेट सीमेशी संबंध?नेपाळचे संयुक्त राष्ट्रांतील माजी राजदूत दिनेश भट्टाराय यांनी चीन सीमेवरील संवेदनशीलतेकडे लक्ष वेधले आहे. दुर्घटनेचा केंद्रबिंदू असलेला रसुवा जिल्हा तिबेट सीमेवर आहे. या भागातील भौगोलिक संवेदनशीलतेमुळे हा निर्णय घेतला असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, लोकबहादूर छेत्री यांनी या निर्णयाचा आणि चीन सीमेचा काही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे..२०१५ च्या भूकंपातून धडानेपाळमध्ये २०१५मध्ये भीषण भूकंप झाला होता. त्यावेळी अनेक देशांतून बचाव पथके नेपाळमध्ये दाखल झाली होती. त्यातून बचाव कार्यासाठी मदत झाली, मात्र अचानक अनेक परदेशी पथके आल्यामुळे स्थानिक व्यवस्थेवर त्याचा ताणही आला होता. या सर्व परदेशी पथकांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा होती आणि त्यांच्यामध्ये समन्वय राखणे कठीण गेले होते. त्यातून विमानतळ, रस्ते आणि अन्य दळणवळणाच्या यंत्रणेवरही मोठा ताण आला होता. त्या अनुभवातून धडा घेत नेपाळने बचाव कार्यातील मदत नाकारल्याचे मानण्यात येत आहे..सरकारसमोर आव्हानसप्टेंबर २०२५ मधील ‘जनरेशन झेड’ आंदोलनानंतर जवळपास वर्षभरातच नेपाळसमोर ही नवी आपत्ती उभी राहिली आहे. या आंदोलनानंतर मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या आणि पंतप्रधान बलेंद्र शाह यांच्या ‘आरएसपी’ला मोठे यश मिळाले. त्यांच्या सरकारला सत्तेवर येऊन अद्याप सहा महिनेही झालेले नाहीत. आता उद्ध्वस्त झालेल्या त्रिशुली खोऱ्यात शोध व बचावकार्य, मदत आणि पुनर्वसनाचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.