Explained: तीन वर्षांत भारताचे तीन शेजारी पेटले! काय आहे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेतील अस्थिरतेची कहाणी? भारतावर काय परिणाम?

गेल्या तीन वर्षांत भारताच्या शेजारी श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांमध्ये मोठ्या जनआंदोलनांनी राजकीय भूकंप घडवले. या आंदोलनांनी सत्ताधारी नेत्यांना सत्तेवरून खाली खेचले आणि या देशांमधील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता उघड केली. श्रीलंकेत आर्थिक संकटाने, बांगलादेशात नोकरीच्या कोट्यांवरील आंदोलनाने आणि नेपाळमधील सोशल मीडियावरील बंदीने जनक्षोभाला चिथावणी दिली. या तीन देशातील अस्थिरतेची कहाणी काय आहे हे समजून घेऊया....श्रीलंका: आर्थिक संकट आणि जनआक्रोश (2022)2022 मध्ये श्रीलंकेत आर्थिक संकटाने कहर माजवला. परकीय चलनाचे साठे संपुष्टात आले, आयात थांबली आणि इंधन, औषधांसारख्या मूलभूत गरजा बाजारातून गायब झाल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या जनतेने ‘अरागलया’ आंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरत सरकारविरोधी निदर्शने केली. कोलंबोमध्ये हजारो लोकांनी सरकारी कार्यालये आणि राष्ट्रपती भवनात प्रवेश केला. या अभूतपूर्व आंदोलनामुळे जुलै 2022 मध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांना देश सोडून पलायन करावे लागले आणि त्यांनी राजीनामा दिला. यामुळे राजपक्षे कुटुंबाचे दीर्घकालीन राजकीय वर्चस्व संपुष्टात आले. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी (IMF) तातडीच्या कर्ज चर्चा सुरू झाल्या, परंतु सामाजिक आणि राजकीय विश्वासाचा अभाव कायम राहिला..बांगलादेश: विद्यार्थी आंदोलन आणि सत्तेचा पडझड (2024)ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशात सरकारी नोकरीतील कोट्यांवरून सुरू झालेले आंदोलन लवकरच देशव्यापी सरकारविरोधी चळवळीत रूपांतरित झाले. ढाक्यासह इतर शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोर्चे काढले, ज्यामध्ये कामगार आणि विरोधी गट सामील झाले. शेख हसीना यांच्या सरकारवर दडपशाही आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे आरोप झाले. सुरक्षा दलांशी झालेल्या हिंसक चकमकीत अनेकांचा मृत्यू झाला आणि देश ठप्प झाला. अखेरीस, शेख हसीना यांनी ढाका सोडून भारतात आश्रय घेतला. नोबेल विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने देश शांत करण्याचे आणि निवडणुकीची तयारी करण्याचे आव्हान स्वीकारले..India Nepal Relations : नेपाळ आज भारताचा भाग असता, पण नेहरुंनी एक प्रस्ताव फेटाळला अन्...; नेमकं काय घडलं होतं? वाचा.....नेपाळ: सोशल मीडियावरील बंदी आणि जनक्षोभ (2025)सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक नोंदणीची अट घातली, ज्यामुळे तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून पाहिल्या गेलेल्या या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांनी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि खराब प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला. देशभरात हिंसक चकमकी झाल्या, ज्यात किमान 19 जणांचा मृत्यू झाला. या आंदोलनाच्या तीव्र दबावामुळे सरकारने बंदी मागे घेतली आणि काही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. अखेरीस, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना 36 तासांत राजीनामा द्यावा लागला. सोशल मीडियावरील बंदीने काही दिवसांतच राष्ट्रीय संकट कसे निर्माण केले, हे यावरून स्पष्ट होते..या आंदोलनांमागील समानता काय आहे?प्रत्येक देशात एका विशिष्ट घटनेने जसे की श्रीलंकेत आर्थिक संकट, बांगलादेशात नोकरी कोट्यावरील वाद, आणि नेपाळमधील सोशल मीडिया बंदी - दीर्घकाळ दबलेल्या असंतोषाला चिथावणी दिली. या आंदोलनांमध्ये तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी मध्यवर्ती भूमिका बजावली, सोशल मीडियाचा वापर करून आंदोलनांना गती दिली. सोशल मीडिया हे आंदोलनांचे आयोजन आणि प्रसाराचे साधन ठरले. त्यावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केल्याने आंदोलने आणखी तीव्र झाली. कठोर सुरक्षा कारवाया, सुरक्षा दलांचे बंड किंवा नागरिकांवर गोळीबारास नकार आणि सत्ताधारी वर्गाचा विशेषाधिकार यामुळे सरकारची विश्वासार्हता कमी झाली आणि जनक्षोभ वाढला..भारतावर अशा आंदोलनाचा परिणाम काय?शेजारी देशांमधील राजकीय अस्थिरतेमुळे क्षेत्रीय व्यापार, गुंतवणूक आणि बाजारपेठांवर परिणाम होऊ शकतो. श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय कर्जाची गरज भासली; इतरत्रही असाच धोका आहे. मोठ्या आंदोलनांमुळे निर्वासितांचे लोंढे, सीमाबंदी आणि पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्याचा भारतावर थेट परिणाम होईल. भारताला या देशांशी राजनयिक आणि आर्थिक संबंध सांभाळताना सावध भूमिका घ्यावी लागेल, विशेषत: क्षेत्रीय स्थैर्यासाठी.श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील आंदोलनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय असंतोषाला चिथावणी देणारी एक छोटीशी घटना राष्ट्रीय संकटात रूपांतरित होऊ शकते. तरुणांचा सहभाग, सोशल मीडियाची ताकद आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी या आंदोलनांना गती दिली. .India Nepal Relations : नेपाळ आज भारताचा भाग असता, पण नेहरुंनी एक प्रस्ताव फेटाळला अन्...; नेमकं काय घडलं होतं? वाचा.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.