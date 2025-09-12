Nepal Protest : नेपाळमध्ये राजेशाही परत येणार? 'या' Gen-Z युवराजाच्या नावाची चर्चा; कोण आहेत हृदयेंद्र शहा?

Summaryनेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही लागू करण्याची मागणी होत असून युवराज हृदयेंद्र शहा केंद्रस्थानी आहेत.2008 मध्ये राजेशाही संपली असली तरी लोकांना हृदयेंद्रमध्ये नवीन आशा दिसत आहे.हृदयेंद्र परदेशात शिक्षण घेत असून, तरुण, हुशार आणि आधुनिक नेत्याच्या रूपात पाहिले जातात..नेपाळ अराजकतेतून हळू हळू सावरु लागले आहे. मात्र देशाची जबाबदारी कोण घेणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. दरम्यान, नेपाळची सूत्रे पुन्हा एकदा राजघराण्याकडे सोपवण्याची मागणी एक वर्ग करत आहे. राजधानी काठमांडूमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान, राजा अउनुपर्चा म्हणजे 'राजा आलाच पाहिजे.' या घोषणेने जोर पकडला. नेपाळमध्ये राजेशाही परत आणावी यासाठी मार्चमध्ये एक मोठे आंदोलनही झाले आहे. नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलकांनी नी सत्ता उलथवून टाकली आहे.नेपाळच्या राजघराण्यात देखील एक Gen-Z युवराज आहे त्यांचे नाव क्राउन प्रिन्स - हृदयेंद्र शहा आहे. नेपाळच्या Gen-Z क्रांतीदरम्यान हृदयेंद्र शहा खूप चर्चेत होते. चला तर मग त्यांच्याविषयी जाणून घेऊया. .राजघराण्यातील सर्वात तरुण सदस्यहृदयेंद्र शहा हे नेपाळच्या राजघराण्यातील सर्वात तरुण सदस्य आहेत. त्यांना नव युवराज ही पदवी बहाल करण्यात आली आहे. दरम्यान २००८ मध्ये राजेशाही संपल्यानंतर, त्यांची पदवी देखील भूतकाळाचा भाग बनली आहे. २००१ मध्ये राजघराण्यातील रक्तरंजित हत्याकांडानंतर हृदयेंद्रचा जन्म झाला. अशा परिस्थितीत, राजघराणे आणि राजेशाहीला पाठिंबा देणाऱ्या लोकांना त्याच्यात एक नवीन आशा दिसत आहे. .ज्ञानेंद्र यांनी घोषित केले होते भावी राजा हृदयेंद्र शाह यांना त्यांच्या बालपणी नेपाळच्या राजघराण्याचा उत्तराधिकारी मानले जात होते. २००८ मध्ये नेपाळ लोकशाही प्रजासत्ताक बनण्यापूर्वी आणि २४० वर्षांची राजेशाही संपण्यापूर्वी, राजा ज्ञानेंद्र यांनी हृदयेंद्र यांना भावी राजा म्हणून घोषित केले होते. परंतू ज्ञानेंद्र यांनी पारसला बाजूला करून त्यांचा मुलगा हृदयेंद्रला वारस बनवल्यामुळे यावरही प्रश्न उपस्थित झाले होते. पारसची वाईट प्रतिमा लक्षात घेऊन हे केले असावे असे सांगण्यात येते. .हृदयेंद्र शाहा कोण आहेत? हृदयेंद्र बीर बिक्रम शाहा देव यांचा जन्म ३० जून २००२, काठमांडूच्या राजघराण्यात झाला आहे. आजी-आजोबा - माजी राजा ज्ञानेंद्र आणि राणी कोमल भावंड - दोन बहिणी (पूर्णिका शाह आणि कृतिका शाह) .हृदयेंद्र यांनी काठमांडूच्या लिंकन स्कूलमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण घेतले. आता ते अमेरिकेतील बोस्टने येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. त्यांनी सिंगापूर आणि थायलंडमध्येही बराच वेळ घालवला आहे. सुरक्षेसाठी आणि नेपाळच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असावा. हृदयेंद्र नेपाळमध्ये क्वचितच सार्वजनिक ठिकाणी दिसतात. पण ते इंस्टाग्रामवर सक्रिय आहेत. असे म्हटले जाते की ते काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या आई हिमानीसोबत हिमानी ट्रस्टच्या एका कार्यक्रमात शेवटचा दिसला होते..माजी राजा ज्ञानेंद्र शाहा सध्या कुठे आहेत? हृदयेंद्र शाह यांचे आजोबा आणि २००८ मध्ये राजेशाही संपण्यापूर्वी राजाच्या सिंहासनावर बसलेले ज्ञानेंद्र सध्या नेपाळमध्ये सामान्य नागरिकासारखे जीवन जगत आहेत. त्यांचे मुख्य निवासस्थान काठमांडूमधील निर्मल निवास येथे आहे. पण २०२४ पासून, ते बहुतेक वेळ शहराच्या बाहेरील नागार्जुन टेकड्यांवरील एका फार्म हाऊसमध्ये घालवतात असे म्हटले जाते. या वर्षी मार्चमध्ये, राजेशाही समर्थक चळवळीदरम्यान, ज्ञानेंद्र शहा पोखराहून काठमांडूला आले आणि हजारो लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. .नेपाळच्या राजघराण्यातील सदस्य हृदयेंद्र शाह तरुण, हुशार, सभ्य, परदेशात शिक्षित आहेत आणि राजकीय वादांपासून दूर राहतात. काही लोक त्यांच्यामध्ये नेपाळचे लोकप्रिय राजा बिरेंद्रची प्रतिमा पाहतात आणि त्यांना शाही वारसा आणि आधुनिकतेचे मिश्रण दिसते. हे सर्व गुण लोकांना त्यांना नेपाळचे भावी राजा म्हणून पाहण्यास प्रेरित करत आहेत. .FAQsनेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाहीची मागणी का होते आहे?👉 लोकांना सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेत राजेशाहीत स्थिरता आणि परंपरेचे समाधान दिसत आहे. हृदयेंद्र शहा कोण आहेत?👉 हृदयेंद्र हे नेपाळी राजघराण्याचे सर्वात तरुण सदस्य आणि माजी राजा ज्ञानेंद्र यांचे नातू आहेत. हृदयेंद्र शहा कुठे शिक्षण घेत आहेत?👉 त्यांनी काठमांडूत शिक्षण घेतले असून सध्या अमेरिकेत पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. ज्ञानेंद्र शाह सध्या कुठे राहतात?👉 ते नागार्जुन टेकड्यांवरील फार्महाऊसमध्ये सामान्य जीवन जगत आहेत. लोक हृदयेंद्रकडे का पाहतात?👉 कारण ते तरुण, हुशार, परदेशात शिक्षित असून राजकीय वादांपासून दूर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.