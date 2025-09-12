Summaryनेपाळमध्ये आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बसवर हल्ला होऊन प्रवाशांची लूट झाली; ८ जण जखमी.जखमी प्रवाशांना एअर अॅम्ब्युलन्सने काठमांडूहून दिल्लीला हलवले; भारतीय दूतावास सक्रीय.भारत-नेपाळ सीमेवर सतर्क SSB जवानांनी ६० नेपाळी फरार कैद्यांना पकडले; तीन राज्यांत अलर्ट..Indian Bus Attack in Nepal : नेपाळमधील हिंसाचार अजूनही सुरुच आहे. सरकारविरोधी आंदोलनाच्या नावाखाली समाजकंटक लुटमार करत आहेत. गुरुवारी काठमांडूजवळ काही लुटारुंनी भारतीय प्रवाशांच्या बसवर हल्ला केला आणि सामान लुटले. या हल्ल्यात अनेक प्रवासी जखमीही झाले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बसमधील बहुतेक लोक आंध्र प्रदेशचे होते. ते काठमांडूमध्ये पशुपतीनाथाचे दर्शन घेऊन भारतात परतत होते. बस मात्र उत्तर प्रदेशातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. .लुटारुंनी आधी बसवर दगडफेक केली आणि नंतर प्रवाशांचे मोबाईल फोन आणि इतर मौल्यवान वस्तू लुटण्यास सुरुवात केली. बसमधील किमान ८ प्रवासी जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळी लष्कराच्या जवानांनी प्रवाशांना मदत केली. त्यानंतर, भारतीय दूतावासांना माहिती देण्यात आली. सर्व प्रवाशांना काठमांडूहून विमानाने दिल्लीला आणण्यात आले. हल्ला झाला तेव्हा त्यांची बस उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंजजवळील सोनौली सीमेवर पोहोचली होती, असे बस चालकाने सांगितले. .चालकाने सांगितले की की लुटारुंनी बसची एकही काच सोडली नाही. नेपाळमधील बिघडत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तिन्ही राज्यांमध्ये, नेपाळच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बरीच खबरदारी घेतली जात आहे. दरम्यान भारतात अडकलेल्या नेपाळी नागरिकांना पडताळणीनंतर परत पाठवले जात आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांचेही हळूहळू परतणे सुरू आहे. काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाने त्यांच्या परतीची व्यवस्था केली आहे. .नेपाळच्या तुरुंगातून पळालेले कैदी पकडलेनेपाळच्या तुरुंगातून पळून जाऊन भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सुमारे ६० संशयित नेपाळी कैद्यांना भारत-नेपाळ सीमेवर सशस्त्र सीमा दल (SSB) च्या सतर्क सैनिकांनी पकडले. गुरुवारी सूत्रांनी ही माहिती दिली. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील भारत-नेपाळ सीमेवर SSB जवानांनी या संशयित नेपाळी कैद्यांना पकडले. भारत-नेपाळ सीमेच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेली SSB ही परिस्थिती पाहता हाय अलर्टवर आहे आणि त्यांची गुप्तचर शाखा देखील सतर्क आहे आणि नेपाळ सीमेवरून भारतात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक संशयितावर लक्ष ठेवून आहे..FAQsप्र.१: नेपाळमध्ये नेमका हल्ला कधी आणि कुठे झाला? ➡️ काठमांडूजवळ भारतीय बसवर हल्ला झाला, बस उत्तर प्रदेशच्या महाराजगंजजवळील सोनौली सीमेवर पोहोचली होती.प्र.२: बसमधील प्रवासी कोणत्या राज्यातील होते? ➡️ प्रवासी आंध्र प्रदेशचे होते, ते पशुपतीनाथाचे दर्शन घेऊन परतत होते.प्र.३: हल्ल्यात किती लोक जखमी झाले? ➡️ किमान ८ प्रवासी जखमी झाले.प्र.४: जखमी प्रवाशांना कुठे हलवले गेले? ➡️ जखमींना एअर अॅम्ब्युलन्सने दिल्लीला आणण्यात आले.प्र.५: भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी काय कारवाई केली? ➡️ SSB जवानांनी सीमेवर ६० नेपाळी फरार कैद्यांना पकडले आणि सीमेवर हाय अलर्ट ठेवला आहे.प्र.६: कोणत्या राज्यांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला आहे? ➡️ उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये अलर्ट जारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.