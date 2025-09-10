ग्लोबल

Suspicious toolkit: नेपाळ, बांगलादेश अन् श्रीलंकेतील आंदोलनांमध्ये धक्कादायक साम्य; पंतप्रधानांच्या माजी सल्लागारांचा दावा

थेट गोळीबार करण्यास परवानगी नव्हती तरीही पोलिसांनी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी टियर गॅसचा वापर केला, तर नेपाळ लष्कर त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरक्षित करण्यासाठी तैनात केले गेले, जे हिंसेमुळे बंद राहिले.
संतोष कानडे
Updated on

Nepal Violence: नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल यांनी सांगितले की, दक्षिण आशियातील अलीकडील विद्यार्थी नेतृत्वाखालील आंदोलन शंकास्पदरित्या चालले आहेत. सान्याल सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत.

