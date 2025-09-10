Suspicious toolkit: नेपाळ, बांगलादेश अन् श्रीलंकेतील आंदोलनांमध्ये धक्कादायक साम्य; पंतप्रधानांच्या माजी सल्लागारांचा दावा

Nepal Violence: नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल यांनी सांगितले की, दक्षिण आशियातील अलीकडील विद्यार्थी नेतृत्वाखालील आंदोलन शंकास्पदरित्या चालले आहेत. सान्याल सध्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत..सान्याल यांनी नेपाळमधील सध्याच्या अस्थिरतेची तुलना बांगलादेश, श्रीलंका आणि इंडोनेशियातील आंदोलनांशी केली आहे. त्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट केली आहे. “शेजारच्या देशांमध्ये एकसारखे टूलकिट वापरले वापरले जातात. बांगलादेश, श्रीलंका आणि अलीकडे इंडोनेशियात विद्यार्थ्यांचा उपयोग करण्यात आला. हे पाहता, या घटनांचं गांभीर्य किती आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.”.Stock Market Close: सेन्सेक्स ३२४ अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,९७३ वर; आयटी, पीएसयू बँकांचे शेअर्स चमकले, ऑटो क्षेत्रात घसरण.मंगळवारी नेपाळभर अस्थिरता अधिक वाढली होती. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचे बालकोट येथील खाजगी निवासस्थान, सत्ताधारी पक्षाची कार्यालये आणि इतर राजकीय स्थळे जाळण्यात आली. Himalayan Times नुसार, आंदोलकांनी सनेपा येथील नेपाळ काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यालयावर हल्ला केला आणि वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांवर हल्ले केले..Pollution Control : 'नो पीयूसी... नो फ्युएल' उपक्रम प्रभावीपणे राबविणार : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक.या आंदोलनाचे नेतृत्व प्रामुख्याने Gen Z कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आले. सोमवारी 19 आंदोलकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आंदोलन तीव्र झाले. या संघर्षात 200 हून अधिक जखमी झाले, ज्यात गोळ्या लागल्याचेही वृत्त आहे. थेट गोळीबार करण्यास परवानगी नव्हती तरीही पोलिसांनी गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी टियर गॅसचा वापर केला, तर नेपाळ लष्कर त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरक्षित करण्यासाठी तैनात केले गेले, जे हिंसेमुळे बंद राहिले..The Kathmandu Post नुसार, आंदोलकांनी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री प्रिथ्वी सुब्बा गुरुङ, उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री बिष्णु पौडेल, नेपाळ राष्ट बैंक गव्हर्नर विश्व पौडेल, माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्या घरांवर हल्ला केला. असंतोषाचे कारण म्हणजे सरकारने लादलेली सोशल मीडिया बंदी. आंदोलन आता भ्रष्टाचार आणि राजकीय व्यवस्थापनाविरुद्ध व्यापक चळवळीत रूपांतरित झाले आहे. पंतप्रधान ओली यांनी मंगळवारी सायंकाळी सर्व पक्षीय बैठक बोलावली आणि शांततेसाठी आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.