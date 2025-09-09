Nepal Protests : नेपाळ पेटले ! Zen-G आंदोलकांचा राष्ट्रपती निवासस्थानावर कब्जा, कायदा मंत्र्याचे घरही जाळले; राजकीय संकट गडद

Summaryनेपाळमध्ये Zen-G आंदोलन चिघळले असून आंदोलकांनी राष्ट्रपतींच्या निवास्थावर कब्जा करून कायदा मंत्र्याचे घर जाळले.आतापर्यंत २० आंदोलक ठार, ९ मंत्री व उपपंतप्रधान राजीनामा देताच राजकीय संकट गडद झाले आहे.हिंसाचार रोखण्यासाठी भारतातील बिहारमधील ७ सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या सीमा सील करून कडेकोट बंदोबस्त तैनात आहे..नेपाळमधील दुसऱ्या दिवशीही तरुणांचे आंदोलन सुरुच असून काठमांडूमधील रस्यांवर जाळपोळ करत नेपाळ सरकारचे कायदा मंत्री अजय कुमार चौरसिया यांचे घरही जाळण्यात आले आहे. तर राष्ट्रपतींच्या घरावरही कब्जा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यासाठी Zen-G आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या घरावरही फायरिंग करण्यात आली नेपाळमधील राजकीय संकट अधिकच गडद होत चालले असून आतापर्यंत केपी ओली सरकारमधील ९ मंत्र्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत..नेपाळमध्ये २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर सोमवारी तरुण रस्त्यावर उतरले या दरम्यान हिंसाचार उफाळला आणि २० आंदोलक ठार झाले. यानंतर आंदोलक आणखी आक्रमक झाले. गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यान पंतप्रधान के.पी ओली यांनी मध्यरात्री सोशल मीडियावरील बंदी हटविण्याची घोषणा केली, मात्र आज दुसऱ्या दिवशीही आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. नेपाळमध्ये बांग्लादेश सारखी अराजकता होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. .राजीनामा दिलेल्या मंत्र्यांमध्ये प्रामुख्याने कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि माहिती मंत्रालयाशी संबंधित व्यक्तींची नावे आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि लोकशाही अधिकारांचा आदर न करण्यासाठी हे पाऊल उचलले. तसेच, उपपंतप्रधानांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा हा केवळ काँग्रेसमध्येच नव्हे तर सरकारच्या उच्चस्तरीय पातळीवरही राजकीय असंतोष पसरल्याचे संकेत आहे. .बिहारमधील ७ जिल्ह्यांमधील सीमा सील नेपाळमधील हिंसाचारामुळे नेपाळला लागून असलेल्या बिहारमधील ७ जिल्ह्यांच्या सीमा, पश्चिम चंपारण, सीतामढी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, पूर्व चंपारण, किशनगंज यांच्या सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांची कसून तपासणी केली जात आहे. एसएसबी हाय अलर्टवर आहे..FAQsप्रश्न 1: नेपाळमध्ये Zen-G आंदोलन का सुरू झाले? ➡️ कारण सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालून लोकशाही हक्कांवर गदा आणली.प्रश्न 2: या आंदोलनात किती लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत? ➡️ आतापर्यंत २० आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.प्रश्न 3: मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचे कारण काय आहे? ➡️ सरकार नागरिकांचा आवाज दाबत असून लोकशाही अधिकारांचा आदर न करता आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे, या निषेधार्थ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले.प्रश्न 4: भारताने या आंदोलनावर काय पावले उचलली आहेत? ➡️ बिहारमधील ७ सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या सीमा सील करून सुरक्षा दलांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.प्रश्न 5: आंदोलनाचा मुख्य मागणी काय आहे? ➡️ पंतप्रधान केपी ओली यांच्या राजीनाम्याची आणि लोकशाही हक्कांची पुनर्स्थापना ही आंदोलकांची मुख्य मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.