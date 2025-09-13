Sushila Karki: Gen-Z चा नायक सुशीला कार्कींसमोर नतमस्तक; कोण आहे सुदन गुरुंग?

Nepal Violence: 'जनरेशन-झेड' क्रांतीचा चेहरा आणि 'हामी नेपाळ' या गटाचा प्रमुख सुदन गुरुंग याने नवनिर्वाचित हंगामी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या पाया पडून त्यांचा आदर केला. ही घटना सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. ओली सरकारविरोधातील दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनानंतर गुरुंग याच्या या कृतीमुळे त्याचं कौतुक होतंय..या फोटोमध्ये सुदन गुरुंग गुडघे टेकवून सुशीला कार्की यांच्या सन्मानार्थ नतमस्तक झाला. कार्की यांनी शुक्रवारी रात्री नेपाळच्या पहिल्या महिला हंगामी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्या खुर्चीवर माळा घालून बसलेल्या आहेत, तर आजूबाजूला लष्करी अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित आहेत. काठमांडूमध्ये एका औपचारिक समारंभादरम्यान हे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले, जिथे गुरुंग याने कार्कींना त्यांच्या नवीन पदाबद्दल अभिनंदन केले आणि त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त केला..विकासासाठी शांतता हवी, मणिपूरमधील संघटनांना पंतप्रधान मोदींचं आवाहन; राज्यातील परिस्थितीवरही बोलले.खरं तर, नेपाळमध्ये के. पी. ओली सरकारविरोधात Gen-Z ने गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र आंदोलन केले होते. या हिंसक आंदोलनांमुळे १२ सप्टेंबर रोजी के.पी. ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि त्यानंतर सुशीला कार्की यांनी हंगामी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. या आंदोलनांच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक असलेल्या गुरुंग यांने कार्कींच्या शपथविधी सोहळ्यात हा अनोखा सन्मान देऊन त्यांच्या 'हामी नेपाळ' गटाची नवी दिशा स्पष्ट केली आहे..३८ वर्षीय सुदन गुरुंग हे 'हामी नेपाळ'चे अध्यक्ष आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी नेपाळी तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता मिळवली आहे. गुरुंग यांच्या नेतृत्वाखाली 'हामी नेपाळ'ने भूकंप पुनर्वसन आणि आपत्कालीन मदत कार्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. यावेळी, त्यांनी ओली सरकारविरोधातील सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलनाचे नेतृत्व केले, ज्यात ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला..आता CIBIL Score वाढवण्यासाठी ChatGPT मदत करणार, पण कशी? जाणून घ्या....नेपाळची नवी आशा सुशीला कार्कीनेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश, ७३ वर्षीय सुशीला कार्की यांना आंदोलक आणि लष्करप्रमुखांच्या मध्यस्थीनंतर हंगामी पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. त्यांनी शुक्रवारी शपथ घेतली असून, नेपाळचे हंगामी मंत्रिमंडळ रात्रीच आपली पहिली बैठक घेईल. या बैठकीत सरकार आवश्यक कामांशी संबंधित धोरणांवर काही मोठे निर्णय घेऊ शकते.सुदन गुरुंग यांनी सुशीला कार्कींच्या चरणांवर झुकून प्रणाम करणे हा केवळ एक वैयक्तिक सन्मान नाही, तर नेपाळमधील सत्तापरिवर्तनाचे प्रतीक आहे. आता सर्वांचे लक्ष यावर आहे की कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली देश कोणत्या दिशेने जाईल. Gen-Z चा हा विजय ठरेल, की राजकीय नाटकाचा हा नवा अध्याय असेल? येणाऱ्या दिवसात याचं उत्तर नक्कीच मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.