Sushila Karki: Gen-Z चा नायक सुशीला कार्कींसमोर नतमस्तक; कोण आहे सुदन गुरुंग?

Gen-Z Leader Sudhan Gurung Pays Homage to New Interim PM Sushila Karki: नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी सरन्यायाधीश, ७३ वर्षीय सुशीला कार्की यांना आंदोलक आणि लष्करप्रमुखांच्या मध्यस्थीनंतर हंगामी पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे.
संतोष कानडे
Nepal Violence: 'जनरेशन-झेड' क्रांतीचा चेहरा आणि 'हामी नेपाळ' या गटाचा प्रमुख सुदन गुरुंग याने नवनिर्वाचित हंगामी पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या पाया पडून त्यांचा आदर केला. ही घटना सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. ओली सरकारविरोधातील दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनानंतर गुरुंग याच्या या कृतीमुळे त्याचं कौतुक होतंय.

