Nepal Violence: नेपाळमधील तेलगू नागरिकांचा जीव वाचवला; जाळपोळीचे दृश्य भयावह, आंध्र प्रदेश सरकारचे मदतीचे कार्य

अमरावती (आंध्र प्रदेश): नेपाळमध्ये अडकलेले दीडशेपेक्षा अधिक तेलगू नागरिकांचा जीव वाचवत त्यांना आंध्र प्रदेशात परत आणल्याची माहिती आज टीडीपी सरकारने दिली. पत्रकारांना शेअर केलेल्या व्हिडिओत नागरिकांनी ओढवलेला प्रसंग सांगितला..दगडफेक आणि जाळपोळीचे दृश्य भयावह आणि वाईट स्वप्नासारखे होते, अशा शब्दांत त्यांनी भावना व्यक्त केल्या. पोखरामुक्कामी असताना नेपाळी नागरिकांनी हॉटेल पेटवून दिल्याचे सांगितले. मात्र आंध्र प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सुरक्षितपणे बाहेर काढले आणि घरी परत आणले, असे ते म्हणाले. पी. श्रीनिवास यांच्या माहितीनुसार, दहा जणांचा गट पोखरात अडकला होता, तेव्हा आंध्र प्रदेश सरकारने सुरक्षितपणे विशाखापट्टण येथे पोचविले..प्रभाकर रेड्डी हे कुटुंबीयांसह नेपाळला गेले होते आणि ते ८१ जणांसह परतले. ते म्हणाले, काठमांडूत लेाकांकडून होणारी दगडफेक आणि इमारतीच्या जाळपोळीचे दृश्य एक दु:स्वप्न पेक्षा वाईट होते. ते कधीही विसरता येणार नाही. पण आम्ही सुखरूप परतलो आहोत. १५४ प्रवाशांना घेऊन एक विमान गुरुवारी रात्री विशाखापट्टण येथे पोचले आणि नंतर नागरिक बसने तिरुपतीकडे रवाना झाले..परकी नागरिकांसाठी तात्पुरत्या सुविधाकाठमांडू परिसरात संचारबंदी लागू असल्याने देशात अडकलेल्या परकी नागरिकांना मायदेशी परतण्यासाठी नियमाच्या बाहेर जात सुविधा दिल्या जात आहेत. यासाठी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी काही तात्पुरती उपाययोजना लागू केली आहे. ज्या पर्यटकांकडे आठ सप्टेंबरपर्यंत वैध असलेला व्हिसा असेल त्यांना आता अतिरिक्त शुल्क न भरता एक्झिट परवाना घेता येईल आणि ते यानुसार व्हिसा नियमित करू शकतात..Nepal protests : नेपाळमधील आंदोलनाचे सीमेवर पडसाद; परिस्थिती तणावपूर्ण भारतीय पर्यटकांना रोखलं.ही सुविधा इमिग्रेशन कार्यालय आणि सीमेवरील तपासणी नाक्यावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हिंसाचारामुळे पर्यटकांचे पारपत्र हरविल्यास तात्पुरता व्हिसा दिला जात आहे. काठमांडूत सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहे. भारतीय दुतावासांकडूनही नागरिकांची मदत केली जात आहे.