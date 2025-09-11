Nepal Violence: सर्वत्र केवळ अनागोंदी; अडकून पडलेल्या भारतीय पर्यटकांचा अनुभव

काठमांडू : ‘‘इमारतींमधून अद्यापही धुराचे लोट दिसत आहेत. संचारबंदी असतानाही अनेक युवक बिनधास्तपणे फिरत आहेत...सर्वत्र अनागोंदीचे वातावरण आहे,’’ असा अनुभव नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय पर्यटकांना येत आहे. .नेपाळमधील हिंसक आंदोलनानंतर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा ठप्प झाली असल्याने अनेक भारतीय पर्यटक येथे अडकून पडले आहेत. माध्यमांनी त्यापैकी काही जणांशी आज दूरध्वनीवरून संपर्क साधत त्यांच्याकडून परिस्थितीची माहिती घेतली..नेपाळमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडूसह उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेशमधील पर्यटक अडकून पडले आहेत. नेपाळमध्ये भारतीयांना व्हिसामुक्त प्रवेश असल्याने या पर्यटकांची निश्चित संख्या समजलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, सर्व भारतीय पर्यटक सुरक्षित आहेत. .ते सर्वजण विविध हॉटेलमध्येच थांबून असून परिस्थिती निवळण्याची प्रतिक्षा करत आहेत. ‘‘विमानसेवा बंद केल्याने आम्ही नेपाळमध्ये अडकून पडलो आहोत. आम्हाला सर्वत्र धुराचे लोट दिसत असून अनागोंदी माजली आहे. सुरक्षा दलांनी संचारबंदी लागू केली असली तरी युवक गटागटाने फिरत आहेत. आम्हाला गोळ्यांचे आवाजही ऐकू आले,’’ असे गौरी के. यांनी सांगितले. विमानसेवा पुन्हा सुरू होण्याची आम्ही वाट पाहात असून काही विमान कंपन्यांनी तिकीटदरात प्रचंड वाढ केल्याचेही आम्ही ऐकले आहे, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली..Nepal Gen Z Protest: कोण आहे नेपाळचा 'हिटलर राऊत'? जनरेशन झेडच्या लढ्याचं केलं नेतृत्व.अल्पवयीनांचा मृत्यूनेपाळमध्ये मंगळवारी आंदोलकांनी विविध तुरुंगावर हल्ले केले होते. यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात सात हजार कैदी पळून गेले. या कैद्यांना थोपविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या कारवाई दरम्यान मोठा संघर्षही झाला होता. या संघर्षात पाच अल्पवयीन कैद्यांचा मृत्यू झाल्याचे येथील माध्यमांनी म्हटले आहे. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामुळेच या मुलांचा मृत्यू झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.