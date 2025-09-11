ग्लोबल

Nepal Violence: सर्वत्र केवळ अनागोंदी; अडकून पडलेल्या भारतीय पर्यटकांचा अनुभव

Indian Tourists: नेपाळमधील हिंसक आंदोलनामुळे भारतीय पर्यटक अडकून पडले आहेत. विमानसेवा बंद झाल्याने पर्यटक हॉटेल्समध्ये थांबून परिस्थिती सामान्य होण्याची प्रतिक्षा करत आहेत.
Nepal Violence

Nepal Violence

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काठमांडू : ‘‘इमारतींमधून अद्यापही धुराचे लोट दिसत आहेत. संचारबंदी असतानाही अनेक युवक बिनधास्तपणे फिरत आहेत...सर्वत्र अनागोंदीचे वातावरण आहे,’’ असा अनुभव नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय पर्यटकांना येत आहे.

Loading content, please wait...
Youth
nepal
violence
Protest
Nepal social media ban
Indian tourists stranded in Nepal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com