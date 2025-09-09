ग्लोबल

Nepal Protest : नेपाळमध्ये आंदोलनाचा भडका! पंतप्रधान ओलींचा राजीनामा; तरुणांनी अर्थमंत्र्यांना पळवून पळवून मारलं...

PM KP Oli Resigns Amid Youth Uprising : नेपाळमधील आंदोलनकांनी आज आज संसद भवन ताब्यात घेतलं असून संसदेच्या इमारतीला आग लावली आहे. याशिवाय नेपाळच्या वित्त मंत्र्यांनाही पळवून पळवून मारलं.
Shubham Banubakode
सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नेपाळमधील तरुण कालपासून रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं असून आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या हिंसक आंदोलनानंतर आता नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये अराजक स्थिती निर्माण झाली आहे.

