Nepal Protest : नेपाळमध्ये आंदोलनाचा भडका! पंतप्रधान ओलींचा राजीनामा; तरुणांनी अर्थमंत्र्यांना पळवून पळवून मारलं...

सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध नेपाळमधील तरुण कालपासून रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं असून आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या हिंसक आंदोलनानंतर आता नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे नेपाळमध्ये अराजक स्थिती निर्माण झाली आहे. .नेपाळमधील आंदोलनकांनी संसद भवन ताब्यात घेतलं असून संसदेच्या इमारतीला आग लावली आहे. याशिवाय नेपाळच्या अर्थ मंत्र्यांनाही पळवून पळवून मारलं. देशातील तरुणांचा वाढता रोष बघता नेपाळच्या सैन्याने पंतप्रधान ओली यांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान ओलींनी कोणत्याही क्षणी देश सोडण्याची शक्यता आहे. त्यांनी सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती आहे. .Nepal Protests : नेपाळ पेटले ! Zen-G आंदोलकांचा राष्ट्रपती निवासस्थानावर कब्जा, कायदा मंत्र्याचे घरही जाळले; राजकीय संकट गडद.नेपाळमध्ये होत असलेल्या हिंसक आंदोलनानंतर आता त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्णपणे बंद करण्यात आलं आहे. या विमानतळावरील सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. दिल्लीहून येणाऱ्या इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या उड्डाणांना लँडिंगसाठी वाट पाहावी लागली. याशिवाय काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर या भागात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळी ८:३० वाजता काठमांडूमध्ये अनिश्चितकाळ कर्फ्यू लावण्यात आल्याचं जाहीर केलं आहे. .Nepal Protests : नेपाळही बांगलादेशच्या वाटेवर? देशात होणार सत्तापालट? 'या' पाच मागण्यांसह रस्त्यावर उतरले तरुण... .ललितपूरमध्ये सकाळी ९ ते मध्यरात्रीपर्यंत तर भक्तपूरमध्ये सकाळी ८:३० पासून अनिश्चितकाळ कर्फ्यूत लावण्यात आला आहे. या कर्फ्यूत वैद्यकीय आणि अत्यावश्यक सेवांना सूट देण्यात आली आहे. या भागात सेना स्थानिक पोलीसं मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.