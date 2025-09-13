Sushila Karki: सुशीला कार्की यांचे जीवन आणि कार्य, न्यायालयीन कार्यकाळातून पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास

सत्ताबदल झालेल्या नेपाळची धुरा, तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्याकडे आली आहे. न्यायाधीशपदाच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करत त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती..आता पंतप्रधान पदावर विराजमान झाल्यावर त्यांच्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा त्या कशापद्धतीने सामना करतात याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. एका सामान्य कुटुंबात जन्म ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या मुख्य न्यायाधीश आणि आता नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान असा प्रवास असलेल्या कार्की यांच्या कारकीर्दीचा घेतलेला हा आढावा..बालपण आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीपूर्व नेपाळमधील बिराटनगर येथे सात जून १९५२ रोजी शेतकरी कुटुंबात जन्मसात भावंडांपैकी सर्वांत ज्येष्ठत्रिभुवन विद्यापीठातून १९७१ मध्ये पदवी प्राप्तबनारस हिंदू विद्यापीठातून १९७५ मध्ये राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्तत्रिभुवन विद्यापीठातून १९७८ मध्ये कायद्याची पदवी प्राप्त.वकिलीची सुरुवातबिराटनगरयेथून १९७९ पासून वकिलीस सुरुवातमहेंद्र मल्टिपल कॅम्पस, धरान येथे १९८५ मध्ये साहाय्यक प्राध्यापकपदी रुजू२००७ मध्ये वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता२००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीशपदी नियुक्ती.Bachchu Kadu Imprisonment: बच्चू कडूंना सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याप्रकरणी तीन महिन्यांचा कारावास.१८ नोव्हेंबर २०१० रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीशपदी नियुक्तीजुलै २०१६ मध्ये नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २४व्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्तीनेपाळच्या पहिल्या आणि आतापर्यंतच्या एकमेव महिला न्यायाधीश कार्यकाळ (११ महिने); भ्रष्टाचाराविरोधी ठाम व कठोर भूमिका घेणाऱ्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून लोकप्रियता२०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारकडून कार्कींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव परंतु नंतर तो मागे घेतला गेलाकार्की यांचे पती दुर्गाप्रसाद सुवेदी हे नेपाळ काँग्रेसमधील नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.