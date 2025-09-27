Benjamin Netanyahu: आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही इस्राईलला हमासविरोधात मोहीम पूर्ण करणे आवश्यक: बेंजामिन नेतन्याहू

न्यूयॉर्क : गाझा पट्टीमधील कारवाईमुळे टीकेचे धनी बनलेले इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आज संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण करताना आपल्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. ‘हमासविरोधातील कारवाई आम्हाला पूर्ण करावीच लागेल’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. .गाझा पट्टीत हमासविरोधात कारवाई करताना इस्राईलने मागील जवळपास दोन वर्षांत तुफान बाँबफेक केली आहे. यामुळे गाझा पट्टी उद्ध्वस्त झाली असून हजारो जणांचा मृत्यू झाला आहे. आता या गाझा पट्टीचा लष्करी ताबा घेण्यासाठी इस्राईलने पुन्हा तीव्र कारवाई सुरू केली आहे. .Donald Trump: रशियाला निधी पुरवला; युक्रेन युद्धासाठी भारत-चीन जबाबदार, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट आरोप.त्यांच्या या कारवाईला अमेरिकावगळता इतर कोणत्याही देशाचा भक्कम पाठिंबा नाही. उलट या कारवाईविरोधात युरोपमधील काही देशांनी पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज आमसभेत नेतान्याहू यांचे भाषण झाले..त्यांचे भाषण सुरू होताच काही देशांचे प्रतिनिधी सभागृहातून बाहेर गेले. नेतान्याहू म्हणाले,‘‘आम्हाला हमासविरोधातील मोहीम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दबावाखाली युरोपीय देश झुकू शकतात, इस्राईल नाही. ज्या देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे, ते ज्यूंविरोधात दहशतवादाला पाठबळ देत आहेत.’’ नेतान्याहू यांचे भाषण सुरू असताना काही जणांनी निषेधाच्या घोषणा दिल्या..Israel-Gaza War: इस्राईलकडून गाझा शहरात लष्करी कारवाईला सुरुवात; नागरिकांना दक्षिणेकडे निघून जाण्याचं आवाहन.बिल्ल्याने वेधले लक्षबेंजामिन नेतान्याहू यांच्या छातीवर असलेल्या बिल्ल्याने उपस्थितांचे लक्ष वेधले गेले. या बिल्ल्यावर एक ‘क्यूआर’ कोड होता. हमासने इस्राईलमध्ये केलेल्या अत्याचारांची माहिती देणारे संकेतस्थळ या ‘क्यूआर’ कोडद्वारे उघडते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.