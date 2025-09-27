Benjamin Netanyahu: आंतरराष्ट्रीय दबावानंतरही इस्राईलला हमासविरोधात मोहीम पूर्ण करणे आवश्यक: बेंजामिन नेतन्याहू

ग्लोबल

Humanitarian Crisis: न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी गाझा कारवाईचे समर्थन केले. त्यांच्या भाषणावर काही देशांचे प्रतिनिधी सभागृहातून बाहेर गेले.
सकाळ वृत्तसेवा
न्यूयॉर्क : गाझा पट्टीमधील कारवाईमुळे टीकेचे धनी बनलेले इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आज संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण करताना आपल्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. ‘हमासविरोधातील कारवाई आम्हाला पूर्ण करावीच लागेल’ असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

