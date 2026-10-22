Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?

New Delhi : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्लायदुबईचे भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांना इस्रायलच्या आगामी स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात मशाल प्रज्वलित करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Premium|Rahul Gandhi vs Narendra Modi : मोदींना राहुल गांधी आव्हान देऊ शकतील ?.विमानाच्या कॉकपिटमध्ये झालेल्या हल्ल्यादरम्यान प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी मच्छर यांनी दाखवलेल्या धैर्याचा गौरव म्हणून हे निमंत्रण देण्यात आले आहे. इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात मशाल प्रज्वलित करणे हा देशातील सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक मानला जातो. विशेष म्हणजे, हा सन्मान सहसा इस्रायली नागरिकांसाठी राखीव असतो..Narendra Modi: मोदीपर्वाची २५ वर्षे : छोटी चिन्हे, मोठी आव्हाने.कॅप्टन मच्छर यांच्या धैर्याचे कौतुकनेतान्याहू यांनी कॅप्टन मच्छर यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या वेळी त्यांनी मच्छर यांना भारत, इस्रायल आणि संपूर्ण जगाचे नायक संबोधले. कठीण परिस्थितीत दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान यांचे त्यांनी कौतुक केले. मच्छर यांना लवकर आणि पूर्णपणे बरे होण्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या..विमानाच्या कॉकपिटमध्ये नेमके काय घडले?दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या फ्लायदुबईच्या FZ1073 विमानाच्या कॉकपिटमध्ये सहवैमानिकाने कॅप्टन मच्छर यांच्यावर हल्ला केला होता. मच्छर यांच्या म्हणण्यानुसार, सहवैमानिक प्रार्थना करत असताना त्यांनी त्याच्याकडे लक्ष न देता विमानाच्या पुढील भागाकडे पाहिले. काही मिनिटांनी त्यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूस जोरदार प्रहार झाला. सुरवातीला विमानाचे काही नुकसान झाले असावे, असे त्यांना वाटले; मात्र वार सुरूच राहिल्यानंतर आपल्यावर हल्ला होत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले..जखमी अवस्थेतही त्यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. अखेर दरवाजा उघडल्यानंतर बाहेरील प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना आत प्रवेश करून हल्लेखोराला रोखता आले. त्यानंतर विमानाचे सौदी अरेबियातील तबूक येथे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.