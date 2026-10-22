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Narendra Modi: इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याचे मोदी खास पाहुणे! नेतान्याहूंनी आणखी कोणाला दिले निमंत्रण?

Israel Independence Day : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅप्टन स्मित मच्छर यांना मशाल प्रज्वलित करण्यासाठी निमंत्रण; विमानातील हल्ल्यात दाखवलेल्या धैर्याचा इस्रायलकडून गौरव.
Narendra Modi
Narendra Modi Maharashtra TourEsakal
Ashok Jawale
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New Delhi : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्लायदुबईचे भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छर यांना इस्रायलच्या आगामी स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात मशाल प्रज्वलित करण्यासाठी निमंत्रित केले आहे.

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