ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरियामध्ये सेक्स वर्कर्सबाबत (prostitutes) नवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आता सेक्स वर्कर्सना ग्राहकांना रस्त्यावर भेटण्याची कायदेशीर परवानगी मिळाली आहे. स्थानिक सरकार याला सुधारणावादी कायदा म्हणत आहे. व्हिक्टोरियासाठी याला ऐतिहासिक दिवस म्हटले गेले आहे. नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर सेक्स वर्करचा उद्योग अधिक सुरक्षित होईल, असे बोलले जात आहे. (New law for prostitutes in Australia)

हा नियम मंगळवारपासून सुरू झाला आहे. याअंतर्गत रस्त्याच्या आजूबाजूच्या सेक्स संबंधित कामांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. परंतु, ते फक्त कमी संख्येसाठी वैध असेल. याच्या मदतीने सेक्स वर्कशी (prostitutes) संबंधित लोक स्वत:वरील गुन्ह्याबाबत पूर्ण आत्मविश्वासाने पुढे येऊ शकतील. त्यांना या बदलानंतर मदतही मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

व्हिक्टोरियामध्ये लैंगिक कार्यामध्ये प्रचलित असलेला भेदभाव बदलण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे ग्राहक व्यवहार मंत्री मेलिसा हॉर्न म्हणाल्या. प्रत्येकाला काम करताना सुरक्षित राहण्याचा अधिकार आहे. लैंगिक कार्य नियमितपणे योग्य प्रकारे केले जाईल. त्यांना सर्वोत्तम मार्गदर्शन केले जाईल. जेणेकरून ते सुरक्षित राहतील, असे कार्यस्थळ सुरक्षा मंत्री इंग्रिड स्टिट यांनी सांगितले.

लैंगिक कार्य कायदेशीररीत्या बेकायदेशीर

सेक्स वर्कर्सबाबत (prostitutes) कायद्यात काही कायदेही करण्यात आले आहेत. ज्याअंतर्गत शाळा, सेवाभावी सेवा आणि प्रार्थना स्थळाच्या आजूबाजूला कोणी सेक्स करताना दिसल्यास तो गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल. व्हिक्टोरियामधील सेक्स वर्क कायद्यातील सुधारणांचा दुसरा टप्पा २०२३ च्या अखेरीस लैंगिक कार्य परवाना समाप्तीसह लागू केला जाईल. व्हिक्टोरिया आता तिसरे राज्य असेल जिथे लैंगिक कार्य कायदेशीररीत्या बेकायदेशीर राहणार नाही. यापूर्वी असा कायदा १९९५ मध्ये न्यू साउथ वेल्स आणि २०१९ मध्ये नॉर्दर्न टेरिटरीमध्ये लागू करण्यात आला आहे.