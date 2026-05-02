अमेरिकेत आणखी एक भारतीय वंशाची महापौर? निवडणूक रिंगणात असलेल्या नित्या रमन कोण?

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसच्या महापौरपदासाठी २ जून रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत भारतीय वंशाच्या नित्या रमन या प्रमुख उमेदवार म्हणून पुढे आल्या आहेत. विविध सर्वेक्षणांनुसार या निवडणुकीत त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असून, त्यामुळेच त्यांची तुलना न्यूयॉर्कमध्ये महापौरपद जिंकलेल्या जोहरान ममदानी यांच्याशी केली जात आहे..सर्वेक्षणानुसार, नित्या रमन यांच्या विजयाची शक्यता सुमारे ६० ते ७० टक्क्यांदरम्यान असल्याचे दिसून येते. अल्पावधीतच त्यांनी लोकांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचा जन्म २८ जुलै १९८१ रोजी केरळमधील मध्यवर्गीय कुटुंबात झाला. त्या सहा वर्षांच्या असताना त्यांचे कुटुंब अमेरिकेत स्थायिक झाले. वयाच्या २२व्या वर्षी त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले..नित्या रमन यांनी प्रतिष्ठित तंत्रज्ञान संस्थेतून नगररचना विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले असून, नामांकित विद्यापीठात राजकीय सिद्धांताचाही अभ्यास केला आहे. सध्या त्या लॉस एंजेलिसच्या चौथ्या विभागातून नगरसेविका म्हणून काम पाहत असून, २०२० पासून त्या या पदावर कार्यरत आहेत. 'सेलाह नेबरहुड होमलेस कोअॅलिशन' या संस्थेच्या त्या सहसंस्थापक असून, बेघर नागरिकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे..या निवडणुकीत त्या स्थानिकांच्या प्रश्नांवर विशेष भर देत आहेत. याच कारणामुळे त्यांची तुलना जोहरान ममदानी यांच्याशी केली जात आहे. ममदानी यांनीही स्थानिकांच्या मुद्द्यांवर भर देत विजय मिळवला होता. विशेष म्हणजे, दोघेही भारतीय वंशाचे असल्याने ही तुलना अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. या निवडणुकीत नित्या रमन यांचा विजय झाल्यास, त्या ममदानींनंतर महापौरपद भूषवणाऱ्या दुसऱ्या भारतीय वंशाच्या नेत्या ठरणार आहेत.