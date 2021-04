VIDEO: 'ते माणूस नाहीत, मुस्लिम आहेत'; अमेरिकेत महिलेचा वंशद्वेषावरुन धुमाकूळ

वॉशिंग्टन- वंशद्वेष आणि वर्णद्वेषाच्या घटना अमेरिकेमध्ये नवीन नाहीत. विशेषत: मुस्लिमांकडे अमेरिकेमध्ये संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते. अनेकदा मुस्लिम व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आल्याच्या घटना अमेरिकेत घडल्या आहेत. असाच एक प्रकार फ्लोरिडातील एका ग्रोसरी स्टोअरमध्ये समोर आला आहे. इजिप्शियन-अमेरिकेन नागरिक असलेल्या नाहला इबेद Nahla Ebaid या आपल्या पतीसोबत शॉपिंगसाठी आल्या होत्या. यावेळी त्यांना मुस्लिम द्वेषाचा सामना कराला लागला आहे. एक महिलेने नाहला इबेद यांच्या कपड्यावरुन त्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. अत्यंत असभ्य भाषेत महिलेने नाहला इबेद यांच्यावर टीका केली. इस्त्रायली राज्य करतील कारण तुम्ही मुस्लिम खूप वाईट आहात. तुम्ही पॅलेस्टाईनमध्ये का जात नाही. तू खूप कुरुप आहे, तू असले का कपडे घातले आहेस, अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा भडीमार करत महिलेने इबेद यांच्यावर हल्लाबोल केला. 'मीडल इस्ट आय'ने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

“No they're not humans, they are Muslims”. A Muslim woman was targeted with a racial tirade while she was shopping with her husband in a grocery store in Florida. Nahla Ebaid, an Egyptian American, recorded the incident after the attacker began hurling racial slurs at her. pic.twitter.com/PnxB3O9bSI

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 9, 2021