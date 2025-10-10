Nobel Prize: ''मी डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल समर्पित करते'', मारिया मचाडो यांच्या निर्णयाने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या

स्टॉकहोमः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शांततेच्या नोबेल सन्मानाचे स्वप्न अखेर भंगले असून व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना मचाडो या जागतिक कीर्तीच्या सन्मानाच्या मानकरी ठरल्या आहेत. लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबरोबरच देशातील हुकुमशाहीविरोधात लढा देण्याचे काम मचाडो यांनी केले. हमास आणि इस्राईल यांच्यातील संघर्ष थांबविण्यासाठी मध्यस्थी करणारे ट्रम्प हे या सन्मानाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. नोबेल समितीने मचाडो यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे..नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर मारिया यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली आहे. त्यात त्या म्हणतात, व्हेनेझुएलन नागरिकांच्या संघर्षाची ही दखल असून आमच्यासाठी एक प्रेरणा आहे. स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या आमच्या ध्येयाला पूर्ण करण्यासाठीचा हा एक मोठा उर्जास्त्रोत आहे.मारिया कोरिना मचाडो पुढे म्हणतात, आम्ही विजयाच्या उंबरठ्यावर आहोत. आज आमच्याकडे पूर्वीपेक्षा अधिक बळ आहे. अमेरिकेची जनता, अध्यक्ष ट्रम्प, लॅटिन अमेरिकेतील लोक आणि जगातील लोकशाही राष्ट्रे, हे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मिळवण्यासाठी आमचे प्रमुख सहकारी आहेत. मी हा सन्मान व्हेनेझुएलासाठी यातना भोगणाऱ्या जनतेला आणि आमच्या लढ्याला निर्णायक पाठिंबा दिल्याबद्दल अध्यक्ष ट्रम्प यांना समर्पित करते..Cough Syrup: बंदी घातलेल्या कफ सीरपच्या बीडमध्ये 500 बाटल्या; पुण्यातल्या वितरकाने केला पुरवठा.व्हाईट हाऊसची नाराजी‘पुन्हा एकदा नोबेल पुरस्कार निवड समितीने शांततेपेक्षा राजकारणालाच प्राधान्य दिले आहे,’ अशा तीव्र शब्दांत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कार्यालय असलेल्या ‘व्हाइट हाऊस’च्या प्रतिनिधीने शुक्रवारी प्रतिक्रिया दिली. व्हेनेझुएलाच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्या मारिया कोरीना माचाडो यांना यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर ‘व्हाईट हाऊस’ने तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ट्रम्प यांनी अद्याप स्वतः कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु त्यांच्या नेहमीच्या शैलीतील तीव्र प्रतिक्रिया लवकरच अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे..Manache Shlok Movie Ban in Pune : पुण्यात "मनाचे श्लोक" चित्रपट बंद पाडला! \n.ट्रम्प यांनी स्वतःलाच नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी पात्र घोषित करत, अध्यक्षपदाच्या आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अवघ्या नऊ महिन्यांत आपण आपले कार्यालयच जगभरातील शांतता करारांचे केंद्रस्थान केल्याचा वारंवार उल्लेख केला होता. ट्रम्प यांनी या पुरस्कारासाठी जोरदार मोहीम राबवली होती. या संदर्भात भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबविल्याच्या दावाही त्यांनी वारंवार केला होता. ‘व्हाइट हाऊस’चे प्रवक्ते स्टीव्हन चेउंग यांनी शुक्रवारी सायंकाळी स्पष्ट केले, की शांतता करार करणे, युद्धे थांबविणे, मानवी जीवितहानी टाळण्याचे ट्रम्प सुरूच ठेवणार आहेत. त्यांच्या मनात मानवतावाद रुजलेला असून, त्यांच्या इच्छाशक्तीच्या बळावर डोंगरही हलवू शकणारा ट्रम्प यांच्यासारखा दुसरा कोणीही नेता नाही.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.