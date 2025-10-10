ग्लोबल

Nobel Prize: ''मी डोनाल्ड ट्रम्प यांना नोबेल समर्पित करते'', मारिया मचाडो यांच्या निर्णयाने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या

व्हेनेझुएलाच्या लोकशाहीवादी कार्यकर्त्या मारिया कोरीना माचाडो यांना यंदाचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर ‘व्हाईट हाऊस’ने तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून यात राजकारण झाल्याचं म्हटलं आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

स्टॉकहोमः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शांततेच्या नोबेल सन्मानाचे स्वप्न अखेर भंगले असून व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्ष नेत्या मारिया कोरिना मचाडो या जागतिक कीर्तीच्या सन्मानाच्या मानकरी ठरल्या आहेत. लोकशाही मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याबरोबरच देशातील हुकुमशाहीविरोधात लढा देण्याचे काम मचाडो यांनी केले. हमास आणि इस्राईल यांच्यातील संघर्ष थांबविण्यासाठी मध्यस्थी करणारे ट्रम्प हे या सन्मानाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. नोबेल समितीने मचाडो यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.

Donald Trump
america
Venezuela
nobel prize

