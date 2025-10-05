नोबेल पुरस्काराची कहाणी! चुकून भावाऐवजी आल्फ्रेड नोबेलच्या निधनाची बातमी छापली अन् बदललं आयुष्य

जगात सर्वात प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या नोबेल पुरस्कारांची घोषणा सोमवारपासून होणार आहे. ६ ते १३ ऑक्टोबर या कालावधीत या पुरस्कारांची घोषणा केली जाणार आहे. तर १० डिसेंबरला या पुरस्कारांचे वितरण केले जाईल. वेगवेगळ्या क्षेत्रात जगाच्या कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव नोबेल पुरस्काराने करण्यात येतो. १९०० मध्ये सुरू कऱण्यात आलेला हा पुरस्कार आजही सर्वात प्रतिष्ठेचा मानला जातो. विज्ञान, साहित्य आणि शांतता यासाठी सर्वोत्तम योगदान देणाऱ्यांचा गौरव केला जातो. आल्फ्रेड नोबेल यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्काराची कहाणी रंजक अशी आहे. एका चुकीमुळे आल्फ्रेड नोबेल यांच्या मनात अशा पुरस्काराची कल्पना निर्माण झाली असं म्हटलं जातं. आल्फ्रेड नोबेल यांनी मृत्यूपत्रात पुरस्कार देण्याचं कसं सुचलं याचा उल्लेख केला नव्हता..आल्फ्रेड नोबेल यांनी ज्या गोष्टीचा शोध लावला त्याने डायनामाइटमुळे बांधकाम आणि खाण उद्योगात क्रांती घडवली. मात्र दुर्दैवाने याच डायनामाइटचा वापर युद्धात सुरू झाला. डायनामाइटमुळे युद्धाने विध्वंसक असं रुप धारण केलं. त्यांचा हा शोध शाप मानला जाऊ लागला आणि आल्फ्रेड नोबेल यांना मृत्यूचा व्यापारी असंही म्हटलं जाऊ लागलं..१९६७ मध्ये आल्फ्रेड नोबेल यांनी डायनामाइटचा शोध लावला होता. यानंतर २० वर्षांनी १८८८ मध्ये त्यांचा भाऊ लुडविगचा मृत्यू झाला. तेव्हा एका फ्रान्सच्या वृत्तपत्रानं चुकून अल्फ्रेड नोबेल यांच्या मृत्यूची बातमी छापली. त्यांना मृत्यूचा व्यापारी असं संबोधलं गेलं. यामुळे आल्फ्रेड नोबेल दुखावले गेले. आपल्याला इतिहास चांगल्या गोष्टीसाठी लक्षात ठेवणार नाही याची जाणीव त्यांना झाली. त्यामुळे आपलं नाव इतिहासात चांगल्या गोष्टीसाठी नोंद व्हावं असं काही करण्याची धडपड सुरू झाली..Japan first female Prime Minister : जपान रचणार इतिहास! देशाला मिळणार पहिल्या महिला पंतप्रधान; जाणून घ्या, कोण आहेत साने ताकाइची?.निधीवर मिळणाऱ्या व्याजातून पुरस्कारआपली नकारात्मक प्रतिमा बदलण्यासाठी नोबेल यांनी संपत्तीला एका निधीचं स्वरुप देण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या मृत्यूपत्रात त्यांनी लिहिलं की निधीवर जे व्याज येईल त्यातून दर वर्षी त्या लोकांना पुरस्कार द्यावा ज्यांनी भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, साहित्य आणि शांतता या क्षेत्रात मानव कल्याणासाठी सर्वात मोठं योगदान दिलंय. पुढे यात अर्थशास्त्रातील योगदानासाठीही नोबेल पुरस्कार दिला जाऊ लागला. नोबेल यांनी मृत्यूपत्रात स्पष्ट लिहिलं होतं की, निधी सुरक्षित पद्धतीने गुंतवावा आणि यातून मिळणाऱ्या व्याजावर दर वर्षी नोबेल पुरस्कार देण्यात यावा..कुणाला द्यायचा कोण ठरवतं?नोबेल पुरस्कार कुणाला द्यावा हे स्वीडनची युनिव्हर्सिटी ठरवते. मात्र शांततेचा नोबेल पुरस्कार नॉर्वेत दिला जातो. नॉर्वेच्या संसदेकडून निवडलेल्या पाच लोकांच्या समितीकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो..पुरस्कार विजेत्यांना काय मिळतं?नोबेल पुरस्कार विजेत्यांना बक्षीस म्हणून ११ मिलिडनय स्वीडिश क्रोनर मिळतात. भारतीय चलनात याची किंमत जवळपास १० कोटी इतकी आहे. याशिवाय १८ कॅरेट सोन्याचं मेडल आणि एक अधिकृत प्रमाणपत्र दिलं जातं. एक पुरस्कार जास्ती जास्त तिघांमध्ये विभागून दिला जातो..कालसुसंगतकालानुरुप नोबेल पुरस्कारात काही बदल करण्यात आले. कोरोना लस, हवामान बदल, महिलांचं शिक्षण, जागतिक असमानता यामध्ये कार्य केलेल्यांचाही गौरव करण्यात आला. आजच्या काळात मानवासमोर कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत याचाही विचार पुरस्कार देताना केला जातो..आजही प्रतिष्ठा कायमएका शतकापेक्षा जास्त काळापासून दिला जाणारा हा पुरस्कार आजही त्याची प्रतिष्ठा राखून आहे. नोबेल पुरस्काराची निवड प्रक्रियासुद्धा नेहमीच चर्चेत राहिलीय. कोणतीही व्यक्ती स्वत:ला यासाठी नामांकन देऊ शकत नाही. केवळ योग्य संस्था किंवा तज्ज्ञच पुरस्कारासाठी शिफारस करू शकतात. विशेष म्हणजे पुरस्कार कोणाला द्यायचा यासंदर्भात झालेली चर्चा आणि नामांकन देणाऱ्यांचे नाव हे पुरस्कार समितीकडून ५० वर्षे गोपनिय ठेवलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.