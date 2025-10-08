Nobel Prize in Physics 2025: 'क्वांटम टनेलिंग'चा सन्मान! क्लार्क, डेव्होरेट आणि मार्टिनिस या शास्त्रज्ञांना 'भौतिक'चे नोबेल

Nobel Prize in Physics: नोबेल निवड समितीने काल भौतिकशास्त्रातील पुरस्कारांची घोषणा केली. 'क्वांटम मेकॅनिकल टनेलिंग' या विषयात महत्त्वपूर्ण संशोधन करणारे ब्रिटनमधील जॉन क्लार्क, फ्रान्समधील मिशेल एच. डेव्होरेट आणि अमेरिकेचे जॉन एम. मार्टिनिस या तीन अमेरिकी शास्त्रज्ञांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. १९०१ पासून २०२४ पर्यंत ११८ वेळा भौतिकशास्त्रासाठी नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला असून तो एकूण २२६ भौतिक शास्त्रज्ञांना देण्यात आला आहे..जॉन क्लार्क हे बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठात, मिशेल डेव्होरेट हे येल विद्यापीठात, तर जॉन मार्टिनिस हे सांता बार्बारा येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठात संशोधन करतात. चिपवर केलेल्या त्यांच्या प्रयोगांनी क्वांटम भौतिकशास्त्राच्या क्रियाशीलतेला नवा आयाम दिल्याचे नोबेल निवड समितीने म्हटले आहे. .Nobel Prize in Medicine 2025: वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर! मेरी ई. ब्रन्को, फ्रेड रॅम्सडेल अन् शिमोन सकागुची ठरले पुरस्काराचे मानकरी.विद्युत परिपथांसह केलेल्या प्रयोगांमध्ये, त्यांनी हातात धरण्याइतपत मोठ्या प्रणालींमध्ये क्वांटम मेकॅनिकल टनेलिंग आणि परिमाणित ऊर्जा पातळी या दोन्हींचे यशस्वी प्रात्यक्षिक केले. क्वांटम यांत्रिकीतील टनेलिंग प्रक्रियेचा वापर करून, एखाद्या कणाला अडथळ्यांमधून सरळ मार्गाने पुढे जाता येते. कण अधिक प्रमाणात असतील तर क्वांटम यांत्रिक प्रभाव कमी होतो, असे मानले जात होते. मात्र, क्वांटम यांत्रिकी गुणधर्म अत्यंत सूक्ष्म पातळीवरही कार्यरत ठरू शकतात, असे क्लार्क, डेव्होरेट आणि मार्टिनिस यांच्या प्रयोगांनी दाखवून दिल्याचे निवड समितीने म्हटले आहे..प्रयोगांची मालिकाजॉन क्लार्क, मिशेल डेव्होरेट आणि मार्टिनिस यांनी १९८४ आणि १९८५ मध्ये सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किटचा वापर करत प्रयोगांची मालिकाच आयोजित केली होती. सुपर कंडक्टर असलेल्या पदार्थांमधून वीजेचे वहन अत्यंत वेगाने होते. या प्रयोगांमध्ये, त्यांनी सर्किटमधील (परिपथातील) विविध गुणधर्मांचे मोजमाप करून, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले आणि विद्युत प्रवाहाच्या वेगवेगळ्या घटनांचा शोध घेतला. .सुपर कंडक्टर असलेल्या पदार्थांमधून प्रवास करणारे भारीत कण एकत्रित एक प्रणाली तयार करतात. ही प्रणाली संपूर्ण परिपथात एकाच कणासारखी वागते. या प्रणालीमध्ये सुरुवातीला विजेच्या दाबाशिवाय कण प्रवाहित होत नाहीत. हे दाबाशिवाय कण प्रवाहित होत नाहीत. हे एखाद्या अडथळ्याच्या मागे अडकलेल्या कणासारखे असते. मात्र, नोबेल विजेत्या शास्त्रज्ञांनी आपल्या प्रयोगात टनेलिंग प्रक्रियेचा वापर केला. यामुळे शून्य वीजदाब असतानाही कण प्रवाहित करता आले. विजेत्यांनी आणखी एक दाखवून दिले की, ही प्रणाली क्वांटम यांत्रिकीच्या भाकीत केलेल्या पद्धतीने वागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.