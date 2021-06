नोकियाने दिली तीन दिवस घरून काम करण्याची परवानगी

स्टॉकहोम (स्वीडन) - नोकिया कंपनीने (Nokia Company) कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस घरून काम (Work from Home) करण्याची परवानगी (Permission) दिली आहे. तसा पर्याय खुला करण्यात आला. (Nokia Gave Permission to Work from Home for Three Days)

घरून काम करण्याचे धोरण गेल्या डिसेंबरमध्ये बंद करण्यात आले, पण जानेवारीपासून कामाच्या तासात सोईनुसार बदल करण्यास मुभा देण्यात आली. या निर्णय सर्वेक्षणातून घेण्यात आला. त्यावेळी बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी दोन ते तीन दिवस घरून काम करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा: 'लस निवडा, नाहीतर तुरुंगात टाकेन', फिलिपाइन्समध्ये धमकी

कार्यालयात फेरबदल

नोकियाची कार्यालयांच्या इमारतीत फेरबदल करण्याचीही योजना आहे. काही ठिकाणी ७० टक्के जागा सांघिक उपक्रम आणि बैठकांसाठी देण्यात येईल, तेथे कामासाठी आरक्षित जागा कमी असेल. डलास, सिंगापूर, बुडापेस्ट येथील कार्यालयांमध्ये यापूर्वीच फेरबदल करण्यात आले आहेत. इतर ठिकाणी यंदाच्या वर्षाच्या अखेरीस पूरक बदल केले जातील. रेनॉ आणि स्टेलॅंटीस या मोटारउत्पादक कंपनीने तीन दिवस घरून कामाबाबत कर्मचाऱ्यांशी करार केले आहेत.

कर्मचारी कपातही करणार

नोकियाचे १३० देशांत सुमारे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. येत्या दोन वर्षांत दहा हजार कर्मचारी कमी करण्याची योजना आहे. खर्च कमी करून संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी जास्त गुंतवणूक करण्याचे धोरण असल्याचे यंदा मार्च महिन्यात सांगण्यात आले.