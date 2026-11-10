Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?

न्यूयॉर्क : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि चिप उत्पादनातील जगातील सर्वात बलाढ्य कंपनी 'एनव्हिडिया'चे (Nvidia) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग यांच्याभोवती सध्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय वादाचे वादळ निर्माण झाले आहे. एका संशयित चिनी गुप्तहेर तरुणीशी असलेल्या कथित संबंधांवरून सुरू झालेल्या चौकशीमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात एनव्हिडियाचे शेअर्स अक्षरशः पत्त्यासारखे कोसळले. .सोमवारी बाजार उघडताच अवघ्या ३० मिनिटांत जेनसेन हुआंग यांची तब्बल ७.४ अब्ज डॉलर (अंदाजे ६२ हजार कोटी रुपये) इतकी प्रचंड संपत्ती पाण्यात गेली आहे. या अनपेक्षित घसरणीमुळे फोर्ब्सच्या रिअल-टाइम अब्जाधीशांच्या क्रमवारीत हुआंग यांची थेट दहाव्या स्थानावर घसरण झाली असून, काही काळासाठी ते जगातील पहिल्या १० सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीतूनही बाहेर फेकले गेले होते..Saudi Arabia Attack : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! राजधानीवर बंडखोरांचा भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; प्रसिद्ध टॉवरचे मोठे नुकसान!.काय आहे संपूर्ण प्रकरण?जेनसेन हुआंग यांना चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेने (Chinese Intelligence) जाळ्यात ओढल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बीजिंगसाठी गोपनीय माहिती गोळा करत असल्याचा संशय असलेल्या एलिस हुआंग (Alice Huang) नावाच्या चिनी तरुणीशी जेनसेन हुआंग यांचे संबंध असल्याचा संशय समोर आला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि हाय-एंड सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानामध्ये एनव्हिडिया ही जगातील आघाडीची कंपनी असल्याने, या तंत्रज्ञानाची संवेदनशील माहिती मिळवण्यासाठी हे गुप्तहेर जाळे तर टाकले गेले नव्हते ना, असा संशय अमेरिकन तपास यंत्रणांना आहे..शेअर्स ७ टक्क्यांनी कोसळले, अब्जावधींची हानीया कथित हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीची बातमी वॉल स्ट्रीटवर धडकताच गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली.सोमवारी बाजार सुरू होताच एनव्हिडियाचा शेअर तब्बल ७ टक्क्यांहून अधिक खाली उघडला.दुपारच्या सत्रातही हा शेअर ५.५ टक्क्यांच्या घसरणीवर व्यवहार करत होता.या घसरणीमुळे फोर्ब्सच्या आकडेवारीनुसार, हुआंग यांची संपत्ती १६२.२ अब्ज डॉलरवरून थेट १५४.७ अब्ज डॉलरवर घसरली..Kapil Sharma Show : "लाल मंच्युरियन पिले पड गये..."; महाराष्ट्राचे 'डॅशिंग' IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्यावर सुनील ग्रोव्हरची भन्नाट कविता, VIDEO तुफान व्हायरल!.कंपनीकडून स्वतंत्र चौकशी; राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित असल्याचा दावाया संपूर्ण वादळावर एनव्हिडिया कंपनीने तातडीने अधिकृत पावले उचलली आहेत. कंपनीने या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) आणि बाहेरील कायदेशीर सल्लागारांची (External Legal Counsel) उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे..कंपनीने एका अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले आहे की:"कंपनीची कोणतीही गोपनीय माहिती फुटल्याचे किंवा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कोणतीही गोष्ट घडल्याचे मानण्यास सध्यातरी कोणतेही कारण नाही."मात्र, अमेरिका आणि चीनमधील तंत्रज्ञानाच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एनव्हिडियासारख्या मातब्बर कंपनीच्या संस्थापकावरच चिनी हेरगिरीचे सावट आल्याने जागतिक टेक इंडस्ट्रीत प्रचंड खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.