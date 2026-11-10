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Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?

Jensen Huang Wealth Plunge : चीनच्या गुप्तहेर कटाच्या संशयाने खळबळ; शेअर्स कोसळले, टॉप-१० अब्जाधीशांच्या यादीतून घसरण!
Chinese espionage shadow around Nvidia CEO Jensen Huang

Chinese espionage shadow around Nvidia CEO Jensen Huang

Sakal

Vinayan
Updated on

न्यूयॉर्क : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि चिप उत्पादनातील जगातील सर्वात बलाढ्य कंपनी 'एनव्हिडिया'चे (Nvidia) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनसेन हुआंग यांच्याभोवती सध्या एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय वादाचे वादळ निर्माण झाले आहे. एका संशयित चिनी गुप्तहेर तरुणीशी असलेल्या कथित संबंधांवरून सुरू झालेल्या चौकशीमुळे अमेरिकन शेअर बाजारात एनव्हिडियाचे शेअर्स अक्षरशः पत्त्यासारखे कोसळले.

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