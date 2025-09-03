World Video : 125 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पनेपलीकडचा दुर्मिळ व्हिडिओ, नक्की पाहा..

Historical Video : तुम्ही कधी विचार केलाय १२५ वर्षांपूर्वी आपलं जग कसं असेल? घोड्यांच्या टापांचा खटखटाट, रस्त्यावर फिरणाऱ्या साध्या गाड्या आणि लोकांचं साधं पण उत्साही जीवन.. आता हा अनुभव प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली आहे. X (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोहित कुमार यांनी शेअर केलेला एक दुर्मिळ व्हिडिओ सध्या सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. हा व्हिडिओ १९०० च्या आसपासच्या काळातील आहे आणि तो त्या काळच्या जगाची एक झलक दाखवतो..या व्हिडिओमध्ये रस्त्यावरून जाणाऱ्या घोडागाड्या, सायकली, आणि त्या काळातील साध्या वस्त्र परिधान केलेली माणसं दिसतात. तंत्रज्ञानाच्या अभावातही लोकांचा उत्साह आणि साधेपणा हृदयाला भिडतो. हा व्हिडिओ इतिहासप्रेमींसाठी एक खजिना आहे जो त्या काळातील जीवनशैली, संस्कृती आणि शहरांचं स्वरूप दाखवतो..DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.विशेष म्हणजे हा व्हिडिओ अत्यंत स्पष्ट आणि रंगीत स्वरूपात आहे ज्यामुळे त्या काळाचं सौंदर्य अधिकच खुलून दिसतं. मोहित कुमार यांनी हा व्हिडिओ शेअर करताना लिहिलं, “१२५ वर्षांपूर्वीचं जग पाहण्याची ही संधी सोडू नका हा व्हिडिओ तुम्हाला १०० वर्षे मागे घेऊन जाईल.”.Yogesh Alekari Video : जगसफारीचे स्वप्न भंगले! मुंबईच्या बाईकरची गाडी लंडनमधून गेली चोरीला, इमोशनल व्हिडिओ केला शेयर.या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यूज मिळाले असून नेटकरी यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. काहींनी त्या काळातील साधेपणाची प्रशंसा केली तर काहींनी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीवर आश्चर्य व्यक्त केलं. हा व्हिडिओ आपल्याला इतिहासाच्या पानांतून एक अविस्मरणीय प्रवास घडवतो. तुम्हीही हा व्हिडिओ नक्की पाहा. इतिहासाच्या या अनमोल ठेव्याला पाहायला विसरू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.