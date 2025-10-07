ओमानमधील ३६ भारतीयांची सुटका, नियोक्त्याने केलं शोषण; केंद्र सरकारला कळताच...

मुंबई, ता. ७ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘‘परदेशात अडचणीत सापडलेल्या प्रत्येक भारतीयाला शक्य ती मदत पुरविण्याच्या’’ धोरणानुसार, केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी वेळेवर हस्तक्षेप केल्याने ओमानमध्ये अडकलेल्या आणि अनेक अडचणींचा सामना करणाऱ्या ३६ भारतीय कामगारांची सुटका झाली आहे. हे कामगार सुरक्षितपणे भारतात परत आले आहेत. ओमानमधील भारतीय दूतावासानेही या कामगारांना तत्परपणे मदत केली..ओमानमध्ये १८ भारतीय कामगार अडकले असल्याची बाब उत्तर मुंबईतील भाजपचे नेते गोविंद प्रसाद यांनी गोयल यांना सांगितली, या कामगारांत प्रसाद यांच्या एका नातेवाइकाचाही समावेश होता. हे कामगार नियोक्त्यांकडून होणाऱ्या शोषणाला बळी पडले असून अत्यंत दयनीय परिस्थितीत राहत आहेत, असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. या कामगारांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश दिले..त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयाने तत्काळ ओमानमधील भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधून तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंती केली. दूतावासाने स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने जलद कारवाई करत या १८ कामगारांसह अशाच परिस्थितीत असलेले आणखी १८ भारतीयांचादेखील शोध घेतला. त्यानंतर या सर्व ३६ कामगारांना स्थानिक गुरुद्वारात तात्पुरता आश्रय देण्यात आला. तसेच दूतावासाने त्यांच्या परतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करत काही दिवसांतच सर्व कामगारांना सुरक्षितपणे भारतात परत पाठविले..हे कामगार ओमानमध्ये चांगल्या रोजगाराच्या संधीच्या शोधात गेले होते, परंतु त्यांच्या नियोक्त्यांकडून त्यांच्यावर गंभीर अत्याचार झाले. त्यांचे वेतन चार-पाच महिन्यांनीच अंशतः दिले जात होते, त्यांना अतिशय लहान जागेत ठेवण्यात आले होते, पासपोर्ट जप्त करण्यात आले होते आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या नावावर कर्जेही काढण्यात आली होती. पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास अटक करण्याची धमकीही देण्यात आली होती, ज्यामुळे ते पूर्णपणे असाहाय्य झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.