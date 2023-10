Israel-Hamas War: इस्राइल-हमास युद्धातील अनेक भयानक आणि थरकाप उडवणाऱ्या घटना एव्हाना जगासमोर आल्या आहेत. अशाच काही घटनांचा पाढा एका इस्राइली अधिकाऱ्यानं मीडियाशी बोलताना वाचला.

हमासचे दहशतवादी माणूस नाहीत, त्यांची कृत्ये ही माणुसकीला काळीमा फसणारी आणि इसिसच्या दहशतवाद्यांपेक्षाही भयंकर असल्याचं त्यानं म्हटलं आहे. (On Hamas attack on Israel IDF Major Doron told about killings in Kibbutz)

इस्रायलवरील हमासच्या हल्ल्याबद्दल, किबुत्झमधील IDFचे (इस्राइल डिफेन्स फोर्स) मेजर डोरोन म्हणतात, "मी कधीही अशा भीषण कत्तली पाहिलेल्या नाहीत. त्यांनी किबुत्झमध्ये जे काही केलंय ते मानवतेला शोभणारं नाही. (Latest Marathi News)

कदाचित ISISच्या दहशतवाद्यांव्यतिरिक्त असं कोणीही कधीही पाहिलं नसेल. हमासनं प्रचंड नरसंहार घडवून आणला आहे. त्यांनी बाळांना, मातांना मारलं किंवा त्यांना ओलिस ठेवलं. नेमके कोण जिवंत आहेत अन् कोणाचा मृत्यू झालाय, याची आम्हाला अद्याप माहिती नाही" असंही डोरोन यांनी म्हटलंय. (Marathi Tajya Batmya)